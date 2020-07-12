ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне способен выиграть Лигу чемпионов«Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов Карим Бензема в матче с «Алавесом»Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом» Леонид Федун и Шамиль ГазизовКрасно-белое обнуление. Федун признал, что «Спартак» уже не имеет серьезных амбиций
  • 12:41
    • Майгуров избран главой Союза биатлонистов России
  • 11:38
    • Конте мог возглавить «Спартак»
  • 10:47
    • «Зенит» сделал предложение по полузащитнику «Кайсериспора»
  • 09:35
    • Официально: PES 2021 станет обновлением PES 2020
  • 08:09
    • НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа
  • 01:01
    • Гол и передача Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Ростов» борьбу за топ-3?

    «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ростов»
    Футболисты «Ростова»
    В воскресенье, 12 июля, «Оренбург» на своем поле примет «Ростов» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Ростов».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Июля 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 18:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 23 очка.

    «Горожане» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

    После рестарта сезона подопечные Константина Парамонова не набрали ни одного очка. Они уступили «Локомотиву» (0:1), «Рубину» (0:1) и ЦСКА (0:4).

    Все прогнозы на РПЛ

    Также команде были засчитаны технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом», так как она не смогла выйти на поле из-за вспышки коронавируса.

    «Ростов»

    «Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 43 набранными очками.

    На счету «желто-синих» 12 побед, семь ничьих и восемь поражений в 27 сыгранных турах.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Этим летом команда Валерия Карпина обыграла «Арсенал» (2:1), разошлась миром с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0), а также уступила «Сочи» (1:10) и «Уфе» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Ростова» также отдельные игроки переболели коронавирусом, что негативно отразилось на игре.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ростова» — 1.70, победа «Оренбурга» — 5.20, ничья — 3.90.

    Все прогнозы на футбол

    Нужно признать, что у «горожан» практически нет шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. За три тура до финиша сезона они отстают от спасительной позиции на пять баллов, а ведь впереди еще тяжелые встречи с «Зенитом» и «Динамо».

    Из-за коронавируса состав у «Оренбурга» далек от оптимального, да и серия из семи поражений кряду не добавляет оптимизма.

    «Желто-синие» пока играют на среднем уровне, но, учитывая все проблемы, это неплохо. Подопечные Карпина сохраняют надежды на финиш в топ-3, так что наш прогноз — «победа гостей».

    «Оренбург» не забил этим летом ни одного мяча, поэтому логичной также кажется ставка «обе команды забьют: нет» за 1.81. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Осасуна — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Брешия — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Без Фирмино «Ливерпуль» действовал неубедительно в атаке
  • «Ливерпуль» должен беспокоить нынешний резерв команды
    • 03:43 06/07/2020     «Рубин» — «Краснодар»
  • Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
    • Вчера в 02:17     Кларенс Зеедорф
  • Слишком рано вышли на пенсию. Бекхэм, Кафу и другие футболисты, которые все еще в отличной форме
    • 15:23 07/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 июля 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры