«Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 июля 2020 года

В воскресенье, 12 июля, «Оренбург» на своем поле примет «Ростов» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Ростов».

«Оренбург»

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 23 очка.

«Горожане» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

После рестарта сезона подопечные Константина Парамонова не набрали ни одного очка. Они уступили «Локомотиву» (0:1), «Рубину» (0:1) и ЦСКА (0:4).

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Также команде были засчитаны технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом», так как она не смогла выйти на поле из-за вспышки коронавируса.

«Ростов»

«Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 43 набранными очками.

На счету «желто-синих» 12 побед, семь ничьих и восемь поражений в 27 сыгранных турах.

Этим летом команда Валерия Карпина обыграла «Арсенал» (2:1), разошлась миром с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0), а также уступила «Сочи» (1:10) и «Уфе» (1:2).

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У «Ростова» также отдельные игроки переболели коронавирусом, что негативно отразилось на игре.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ростова» — 1.70, победа «Оренбурга» — 5.20, ничья — 3.90.

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Нужно признать, что у «горожан» практически нет шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. За три тура до финиша сезона они отстают от спасительной позиции на пять баллов, а ведь впереди еще тяжелые встречи с «Зенитом» и «Динамо».

Из-за коронавируса состав у «Оренбурга» далек от оптимального, да и серия из семи поражений кряду не добавляет оптимизма.

«Желто-синие» пока играют на среднем уровне, но, учитывая все проблемы, это неплохо. Подопечные Карпина сохраняют надежды на финиш в топ-3, так что наш прогноз — «победа гостей».

«Оренбург» не забил этим летом ни одного мяча, поэтому логичной также кажется ставка «обе команды забьют: нет» за 1.81. 0