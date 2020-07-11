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    Сможет ли «Барселона» во второй раз подряд разгромить «Вальядолид»?

    «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Барселона»
    Лионель Месси
    В субботу, 11 июля, в 36-м туре испанской Примеры «Вальядолид» будет принимать «Барселону». Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 11 Июля 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:30 Барселона Барселона
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 39 очков.

    На счету «бело-фиолетовых» восемь побед, 15 ничьих и 12 поражений в 35 сыгранных турах.

    Этим летом команда Серхио Гонсалеса выиграла у «Леганеса» (2:1) и «Алавеса» (1:0), поделила очки с «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Севильей» (1:1) и «Леванте» (0:0), а также проиграли «Атлетико» (0:1).

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    В прошлом туре команда гостила у «Валенсии» и была близка к ничейному исходу, но на 89-й минуте пропустила гол от Ли Кан Ина.

    «Барселона»

    После 35 туров Примеры каталонская команда занимает второе место с 76 очками. От «Реала» она пока отстает на один пункт, но у мадридцев есть игра в запасе.

    В стартовых двух встречах после возобновления сезона «Барселона» сыграла уверенно. В двух матчах после рестарта она разгромила «Мальорку» (4:0) и победила «Леганес» (2:0).

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    • Первая потеря очков случилась в поединке с «Севильей» (0:0), однако в следующей встрече подопечные Кике Сетьена одолели «Атлетик» (1:0).

    В двух других играх «Барселона» снова не побеждала. В 32-м и 33-м турах «сине-гранатовые» разошлись миром с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2). В следующем матче каталонцы разбили «Вильярреал» (4:1).

    В прошлом туре каталонцы одержали сложную победу над «Эспаньолом» — 1:1. Гол забил Луис Суарес, а Ансу Фати заработал удаление и пропустит следующий поединок.

    В «Барселоне» продолжается глубокий кризис, который сказывается на игре команды. Будущее главного тренера Кике Сетьена в тумане, как и всего руководства каталонцев.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вальядолида» — 10.0, победа «Барселоны» — 1.35, ничья — 5.10.

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    В прошлом очном поединке «Барса» на своем поле разбила соперника со счетом 5:1. Перед этим три игры завершались с минимальным счетом 1:0. В нынешнем состоянии каталонцы на выезде могут не «потянуть» крупную победу.

    Предлагаем поставить на тотал матча меньше 3 голов за 1.70. 0

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    «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 11 июля 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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