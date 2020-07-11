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    Сможет ли «Сельта» победить в Памплоне?

    «Осасуна» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Сельта»
    Яго Аспас
    В субботу, 11 июля, «Осасуна» сыграет в «Сельтой» в 36-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 11 Июля 2020 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 18:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    «Осасуна» находится на 11 месте в турнирной таблице Примеры. В 35 поединках коллектив заработал 45 очков и уже решил свои турнирные задачи на этот сезон.

    После карантинной паузы памплонцы смогли выиграть три встречи, столько же игр они проиграли и дважды делили очки со своими оппонентами.

    В своем последнем сыгранном поединке «красные» были разгромлены в Севильи местным «Бетисом» со счетом 0:3, а туром ранее они в родных стенах расписали мировую с «Хетафе» (0:0).

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    • 17 домашних встречах этого розыгрыша Ла Лиги принесли «Осасуне» шесть победных результатов, шесть мировых исходов и пять поражений, разница мячей — 22:26.

    «Сельта»

    «Сельта» за три тура до окончания испанского первенства с 36 набранными очками идет на 16 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

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    • В пост-карантинный период коллектив из Виго смог разжиться двумя выигрышами, столько же встреч он проиграл и четыре раза делил очки со своими соперниками.

    «Кельты» не могут победить вот уже в четырех турах. Оба минувших поединка они закончили вничью, сыграв по 1:1 на своей территории с «Бетисом» и «Атлетико».

    Все прогнозы на футбол

    В гостях «Сельта» в этом сезоне Примеры победила лишь дважды в 17 проведенных матчах, семь поединков свела вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 14:27.

    В перовом круге оппоненты в Виго сыграли вничью (1:1).

    Прогноз на «Осасуна» — «Сельта»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Осасуны» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

    «Сельта», еще не решившая вопросы с охранением прописки в элите, вполне может рассчитывать на максимом очков в Памплоне. Рекомендуем поставить на гостей с 0 форой. Наши прогноз и ставка: победа «Сельты» с форой 0. 0

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    «Осасуна» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 11 июля 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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