«Осасуна» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 11 июля 2020 года

В субботу, 11 июля, «Осасуна» сыграет в «Сельтой» в 36-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Сельта».

«Осасуна»

«Осасуна» находится на 11 месте в турнирной таблице Примеры. В 35 поединках коллектив заработал 45 очков и уже решил свои турнирные задачи на этот сезон.

После карантинной паузы памплонцы смогли выиграть три встречи, столько же игр они проиграли и дважды делили очки со своими оппонентами.

В своем последнем сыгранном поединке «красные» были разгромлены в Севильи местным «Бетисом» со счетом 0:3, а туром ранее они в родных стенах расписали мировую с «Хетафе» (0:0).

17 домашних встречах этого розыгрыша Ла Лиги принесли «Осасуне» шесть победных результатов, шесть мировых исходов и пять поражений, разница мячей — 22:26.

«Сельта»

«Сельта» за три тура до окончания испанского первенства с 36 набранными очками идет на 16 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

В пост-карантинный период коллектив из Виго смог разжиться двумя выигрышами, столько же встреч он проиграл и четыре раза делил очки со своими соперниками.

«Кельты» не могут победить вот уже в четырех турах. Оба минувших поединка они закончили вничью, сыграв по 1:1 на своей территории с «Бетисом» и «Атлетико».

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В гостях «Сельта» в этом сезоне Примеры победила лишь дважды в 17 проведенных матчах, семь поединков свела вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 14:27.

В перовом круге оппоненты в Виго сыграли вничью (1:1).

Прогноз на «Осасуна» — «Сельта»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.60.

На викторию «Осасуны» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

«Сельта», еще не решившая вопросы с охранением прописки в элите, вполне может рассчитывать на максимом очков в Памплоне. Рекомендуем поставить на гостей с 0 форой. Наши прогноз и ставка: победа «Сельты» с форой 0. 0