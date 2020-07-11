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    Отправит ли «Вест Хэм» в Чемпионшип «Норвич»?

    «Норвич» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Вест Хэм»
    «Вест Хэм» на три очка опережает зону вылета
    В 35 туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 11 июля. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Норвич» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Июля 2020 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 14:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.98
  • Ставка!
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    «Норвич»

    Коллектив из Нориджа безнадежно идет последним в общекомандном зачете АПЛ. В 34 турах он сумел набрать всего 21 очко.

    После возобновления сезона «Канарейки» только проигрывают во всех турнирах.

    В АПЛ «Норвич» оказался слабее «Саутгемптона» (0:3), «Эвертона» (0:1), «Арсенала» (0:4) и «Брайтона» (0:1). А в четвертьфинале Кубка команда Фарке уступила «МЮ» в дополнительное время (1:2).

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    Серия поражений продлилась до семи матчей в прошлом туре, когда обидчиком выступил «Уотфорд» — теперь в случае поражения в грядущей игре клуб вылетает в Чемпионшип.

    «Вест Хэм»

    В финальном отрезке чемпионата Англии лондонская команда ведет активную борьбу за спасение. В турнирной таблице она идет 16-й с 31 баллом на счету.

    После возобновления АПЛ «железные» потеряли очки в матчах с «Вулверхэмптоном» (0:2) и «Тоттенхэмом» (0:2). Позже «Вест Хэм» переиграл «Челси» (3:2) и разошелся миром с «Ньюкаслом» (2:2).

    В прошлом туре дружина Мойеса уступила дома «Бернли» (0:1). Зона вылета находится на расстоянии трех очков.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,75. 0

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    «Норвич» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года. Прогноз на «Норвич» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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