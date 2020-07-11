«Норвич» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

В 35 туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 11 июля. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Норвич» — «Вест Хэм».

«Норвич»

Коллектив из Нориджа безнадежно идет последним в общекомандном зачете АПЛ. В 34 турах он сумел набрать всего 21 очко.

После возобновления сезона «Канарейки» только проигрывают во всех турнирах.

В АПЛ «Норвич» оказался слабее «Саутгемптона» (0:3), «Эвертона» (0:1), «Арсенала» (0:4) и «Брайтона» (0:1). А в четвертьфинале Кубка команда Фарке уступила «МЮ» в дополнительное время (1:2).

Серия поражений продлилась до семи матчей в прошлом туре, когда обидчиком выступил «Уотфорд» — теперь в случае поражения в грядущей игре клуб вылетает в Чемпионшип.

«Вест Хэм»

В финальном отрезке чемпионата Англии лондонская команда ведет активную борьбу за спасение. В турнирной таблице она идет 16-й с 31 баллом на счету.

После возобновления АПЛ «железные» потеряли очки в матчах с «Вулверхэмптоном» (0:2) и «Тоттенхэмом» (0:2). Позже «Вест Хэм» переиграл «Челси» (3:2) и разошелся миром с «Ньюкаслом» (2:2).

В прошлом туре дружина Мойеса уступила дома «Бернли» (0:1). Зона вылета находится на расстоянии трех очков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,75. 0