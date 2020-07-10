«Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Примейра-лиги 10 июля 2020 года

10 июля состоится матч 31 тура португальской Примейра-лиги между клубами «Спортинг» и «Санта-Клара». Место встречи команд — Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе». Начало игры в 21:15 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Санта-Клара».

«Спортинг»

По итогам 30 туров «Спортинг» удерживает третью позицию в турнирной таблице, сильно уступая лидерам. Четвертую строку коллектив опережает всего на три очка.

После рестарта первенства «львы» не знают горечи поражений. В первом пост-карантинном поединке они расписали выездную мировую с «Виторией Гимарайнш» (2:2), после чего победили в четырех играх подряд.

Тем не менее, в прошлом туре лиссабонцы разошлись миром с «Морейренсе» (0:0) в гостях. Тем самым беспроигрышная серия команды составляет семь матчей.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» находится в середине турнирной таблице, на девятом месте, решив уже свои задачи на сезон. В 30 поединках команда набрала 38 очков.

Клуб из города Понта-Делгада перед уходом на незапланированный перерыв выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна мировая.

В первом после возобновления чемпионата туре коллектив вернулся к победам, обыграв дома «Брагу» (3:2). Затем были две ничьи кряду — против «Сетубал» (2:2) и «Портимоненси» (1:1).

В недавних матчах одержана победа над «Бенфикой» (4:3), однако проиграны встречи «Боавиште» (0:1) и «Маритиму» (0:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 2,75. 0