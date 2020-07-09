СПАЛ — «Удинезе». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 9 июля 2020 года

В 31 туре итальянской Серии А состоится матч между СПАЛом и «Удинезе». Игру проведут на стадионе «Паоло Мацца». Начало в 20:30 по мск. Прогноз на СПАЛ — «Удинезе».

СПАЛ

СПАЛ отстает от 17 строчки почти на 10 пунктов. Тем не менее теоретические шансы на спасение команда все еще имеет. Сейчас хозяева последние и у них 19 очков в активе.

«Бело-голубые» проиграли в трех из четырех последних матчей турнира. В прошлом туре коллектив разбила «Сампдория» со счетом 3:0. Ранее были поражения от «Наполи» (3:1) и «Кальяри» (0:1). Также стоит отметить ничью с «Миланом» (2:2).

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СПАЛ больше всех проиграл в этом сезоне — 21 поражение при 5 победах. Дома команда выиграла только две встречи. Последняя победа на своем поле была в октябре над «Пармой» (1:0).

«Удинезе»

Гости находятся в опасной близости от зоны вылета, поскольку от 18 строчки «Удинезе» отделяют всего 5 очков. Команда набрала 32 пункта и занимает 15 место в таблице.

После карантина «Удинезе» стартовал с двух поражений. Неудачу «черно-белые» потерпели в противостояниях с «Торино» (1:0) и «Аталантой» (2:3).

После этого «маленькие зебры» обыграли «Рому» со счетом 0:2. 5 июля в Удине гости довольствовались только ничьей — 2:2 с «Дженоа».

Из восьми выездных матчей этого года «Удинезе» выиграл только два — 2 ничьи и 4 поражения.

Прогноз

Коэффициенты на этот матч следующие: 3.45 и 2.18. Ничья оценена цифрой 3.45.

В этом противостоянии гости имеют 4-матчевую беспроигрышную серию — 3 ничьи и победа. Прошлая встреча завершилась ничьей 0:0. Ранее на своем поле «черно-белые» выиграли 3:2.

СПАЛ много пропустил в последних играх. Это выгодно «Удинезе», который провел хороший матч с «Ромой» и в целом выглядит собраннее. Гости вполне могут выиграть один из таймов с такой обороной хозяев. 0