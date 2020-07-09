«Фамаликан» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Примейра-лиги 9 июля 2020 года

9 июля состоится матч 31 тура португальской Примейра-лиги между клубами «Фамаликан» и «Бенфика». Место встречи команд — стадион «Мунисипаль де Фамаликан». Начало игры в 23:30 мск. Прогноз на «Фамаликан» — «Бенфика».

«Фамаликан»

Хозяева находятся в 5 очках от зоны еврокубков. Команда занимает 5 место с 48 баллами. Так что настрой у игроков «Фамаликан» должен быть серьезный.

В последних турах чемпионата «белые» выступали не совсем уверенно. В предыдущем матче команде удалось победить «Тонделу» 0:1. Однако до этого «Фамаликан» оставался без победы в трех играх подряд.

Серия началась с ничьей в матче с «Брагой» (0:0). Позже было перемирие с «Морейренси» (1:1) и поражение от «Портимоненси» (0:1).

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В целом «Фамаликан» выступает одинаково и на выезде, и на своем поле. Однако домашние матчи команды проходят немного веселее в плане голов.

«Бенфика»

В принципе «Бенфика» уже почти в Лиге чемпионов, в квалификационном раунде. Однако клуб метит на чемпионское первое место, а пока что отрыв от «Порту» составляет 6 очков. Гости имеют 67 пунктов.

4 июля «орлы» выиграли у «Боавишты» 3:1, хотя до этого крайне неудачно выступили с «Маритиму» и «Санта-Кларой». В первом случае они проиграли 2:0, а во втором — 3:4.

И вообще, в июне-июле «Бенфика» выиграла только два матча из шести. Еще одна победа за этот период была над «Риу Аве» (1:2).

Команда чуть лучше выступает на выезде. За 15 туров «красные» одержали 11 побед и проиграли дважды на выезде. Дома у коллектива на победу меньше и на поражение больше.

Прогноз

В нынешнем сезоне команды встречались три раза — две победы «Бенфики» и одна ничья. В первом круге чемпионата «орлы» выиграли 4:0, а после этого было две встречи в Кубке Португалии — 3:2 и 1:1.

5.40 дают на победу «Фамаликана» и 1.59 предлагают на «Бенфику». Ничья оценивается коэффициентом 4.20.

В июне хозяева обыграли дома «Порту» 2:1. Кроме того, команда набирала очки в матчах со «Спортингом» и «Брагой». Гостям будет нелегко. Наш прогноз — обе забьют за 1.77. 0