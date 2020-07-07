«Генчлербирлиги» — «Фенербахче». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч турецкой Суперлиги 7 июля 2020 года

В 31 туре чемпионата Турции «Генчлербирлиги» будет принимать «Фенербахче». Игра пройдет на стадионе «Эрьяман» 7 июля. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Генчлербирлиги» — «Фенербахче».

«Генчлербирлиги»

В турнирной таблице чемпионата Турции футбольный клуб из Анкары находится на 12 месте. В 30 матчах первенства команда успела набрать 32 балла и опередить красную зону на 4 пункта.

В конце февраля «Генчлербирлиги» добыл две скромные победы над «Аланияспором» (1:0) и «Анкарагюджю» (1:0).

Перед самой паузой красно-черные потерпели поражения от «Галатасарая» (0:3) и «Денизлиспора» (0:1), а также расписали мировую с «Антальяспором» (1:1).

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Рестарт сезона начался для команды Хамзы Хамзаоглу с победы над «Коньяспором» (2:1), а позже «Генчлербирлиги» уступил «Кайсериспору» (0:2), «Касымпаше» (0:2) и сыграл вничью с «Йени Малатьяспор» (0:0).

«Фенербахче»

Стамбульская команда на данном отрезке чемпионата занимает шестую позицию с 49 очками в запасе. От еврокубковой зоны ее отделяет расстояние в 3 балла.

Перед уходом на карантин «Фенербахче» потерпел поражение в первой полуфинальной игре Кубка, уступив «Трабзонспору» (1:2).

Затем в чемпионате «канарейки» сыграли вничью с «Денизлиспором» (2:2) и «Коньяспором» (0:1). А рестарт сезона команда Зеки Мурат Геле начала с победы над «Кайсериспором» (2:1).

В ответке Кубка Турции «Фенербахче» влетел «Трабзонспору» (1:3), после чего в Суперлиге он оказался слабее «Касымпаши» (0:2). В двух недавних матчах стамбульский клуб победил «Йени Малатьяспор» (3:2) и «Гезтепе» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Генчлербирлиги» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью — 3.75, а на победу «Фенербахче» — 1.88.

В Анкаре между собой сыграют клубы, которые в очных встречах забивают много. В девяти поединках из десяти последних соперники вколачивали минимум 3 гола. К тому же сейчас они имеют и турнирную мотивацию. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78. 0