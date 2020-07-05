«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года

В воскресенье, 5 июля, «Ньюкасл» будет принимать «Вест Хэм» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 16:15 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Вест Хэм».

«Ньюкасл»

В таблице АПЛ «Ньюкасл» расположился на 13 месте с 42 баллами. Команда далека от еврокубковых позиций и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета.

После рестарта сезона клуб никому не проигрывал в чемпионате. В двух матчах АПЛ «Сороки» победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и разошлись миром с «Астон Виллой» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

А вот в Кубке страны они уступили «Манчестер Сити» (0:2). После этого в АПЛ коллектив разгромил на выезде «Борнмут» (4:1).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» борется за выживание. Команда Дэвида Мойеса имеет 30 очков и следующее поражение может опустить «Молотков» аккурат перед зоной вылета.

Лондонцы проиграли в позапрошлом туре «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Это было пятое фиаско в шести играх Премьер-лиги.

До этого команда проиграла «Вулверхэмптону» 0:2, «Арсеналу» 0:1, «Ливерпулю» 2:3 и «Манчестер Сити» 0:2. Также была победа над «Саутгемптоном» 3:1.

Тем не менее, после трех поражений кряду кларетовые сумели победить «Челси» (3:2) на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,70, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Ньюкасл» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0