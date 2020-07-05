ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов Футболисты «Атлетико»Примера. «Атлетико» разгромил «Мальорку», «Реал» в гостях у «Атлетика» Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 11:03
    • Семак — лучший тренер РПЛ в июне
  • 08:04
    • СМИ: «Ротор» откажется от участия в РПЛ
  • 07:00
    • Снейдер может возобновить карьеру
  • 21:32
    • КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
  • 00:55
    • Дубль Мораты принес «Атлетико» принес победу над «Мальоркой»
  • 21:16
    • Полузащитник «Спартака» дисквалифицирован на два матча
  • 20:36
    • Международные соревнования по фигурному катанию в этом году могут не состояться
    Все новости спорта

    Сохранит «Вест Хэм» отрыв над зоной вылета?

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Вест Хэм»
    «Вест Хэм» на три очка опережает зону вылета
    В воскресенье, 5 июля, «Ньюкасл» будет принимать «Вест Хэм» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 16:15 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Вест Хэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Июля 2020 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 16:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Ньюкасл»

    В таблице АПЛ «Ньюкасл» расположился на 13 месте с 42 баллами. Команда далека от еврокубковых позиций и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета.

    После рестарта сезона клуб никому не проигрывал в чемпионате. В двух матчах АПЛ «Сороки» победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и разошлись миром с «Астон Виллой» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    А вот в Кубке страны они уступили «Манчестер Сити» (0:2). После этого в АПЛ коллектив разгромил на выезде «Борнмут» (4:1).

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» борется за выживание. Команда Дэвида Мойеса имеет 30 очков и следующее поражение может опустить «Молотков» аккурат перед зоной вылета.

  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • «Горожане» создали мерсисайдцам чемпионский коридор, а затем унизили соперника
  • Вчера

    • Лондонцы проиграли в позапрошлом туре «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Это было пятое фиаско в шести играх Премьер-лиги.

    До этого команда проиграла «Вулверхэмптону» 0:2, «Арсеналу» 0:1, «Ливерпулю» 2:3 и «Манчестер Сити» 0:2. Также была победа над «Саутгемптоном» 3:1.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Тем не менее, после трех поражений кряду кларетовые сумели победить «Челси» (3:2) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,70, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ньюкасл» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Файзканд — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч БАТЭ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Блэкберн — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020     Кевин Де Брейне
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
    • Вчера в 14:58     Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года. В воскресенье, 5 июля, «Ньюкасл» будет принимать «Вест Хэм» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 16:15 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры