«Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 4 июля 2020 года

В 30 туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 4 июля. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Торино».

«Ювентус»

В турнирной таблице Серии А команда из Турина лидирует с 72 очками в копилке. Ее ближайший преследователь «Лацио» отстает на 4 пункта.

Перед уходом на вынужденный отдых «Ювентус» неудачно сыграл в Лиге чемпионов, потерпев поражение от «Лиона» во Франции (0:1).

Затем была победа в домашнем первенстве над «Интером» (2:0). Рестарт сезона начался для команды Маурицио Сарри с ничейного поединка с «Миланом» в ответке полуфинала Кубка (0:0).

Все прогнозы на Серию А

А матч за золото «Ювентус» проиграл «Наполи» в серии пенальти (0:0, 2:4). В трех играх Серии А «бьянконери» одержали верх над «Болоньей» (2:0), «Лечче» (4:0) и «Дженоа» (3:1).

«Торино»

Еще одни представители Турина набрали 31 очко в 29 играх чемпионата. В таблице они находятся на 14 месте, опережая красную зону на 6 баллов.

На паузу «Торино» уходил в ужасной форме. Бордовые потерпели 6 кряду поражений в Серии А и уступили «Милану» в дополнительное время в четвертьфинале Кубка (2:4).

В чемпионате «быки» проиграли «Сассуоло» (1:2), «Аталанте» (0:7), «Лечче» (0:4), «Сампдории» (1:3), «Милану» (0:1) и «Наполи» (1:2). А после возобновления сезона команда Морено Лонго разошлась миром с «Пармой» (1:1).

Первая за долгое время победа была добыта в домашней игре с «Удинезе» (1:0), но затем «Торино» вновь взялся за старое. В двух недавних матчах бордовые уступили «Кальяри» (2:4) и «Лацио» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Ювентуса» в игре 30-го тура Серии А оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Торино» — 12.0.

На своем поле «Юве» в игре с принципиальным оппонентом, который находится в ужасной форме, вколотит парочку или больше голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2 за 1.75. 0