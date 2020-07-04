«Динамо» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года

В матче 26 тура РПЛ московское «Динамо» примет у себя тульский «Арсенал». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 4 июля. Начало встречи в 16:30 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Арсенал».

«Динамо»

Московское «Динамо» провело две встречи в рамках возобновленной части сезона и дважды команду Крилла Новикова настигала ничья. Серия началась с перемирия в московском дерби с ЦСКА, которое закончилось нулями.

1 июля хозяева встречались на выезде с «Сочи» и там был зафиксирован счет 1:1. Таким образом, «динамики» имеют равное количество побед, ничьих и поражений — их по восемь.

«Динамо» не проигрывает в чемпионате четыре тура. «Сине-белые» идут восьмыми в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.

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Отметим, что львиную долю поражений «Динамо» потерпело в домашних стенах — 5 из 8 фиаско.

«Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» продолжает свое падение, поскольку гости не видят очков уже 5 туров подряд. Серию команда начала с поражения от «Оренбурга» (2:0). Также клуб уступил «Рубину» (0:1).

В послекарантинный период «канониры» снова начали проигрывать. 20 июня было поражение от «Спартака» 2:3, правда там «Арсенал» был близок к ничьей. Позже было 2:1 с «Ростовом» и 1:3 с «Ахматом».

«Оружейники» идут на 11 месте. У них 28 очков и от зоны вылета их отделяют 5 пунктов.

«Арсенал» проиграл два последних выездных матча в РПЛ. При этом клуб одержал на две победы больше именно в чужих стенах, чем в домашних.

Прогноз и ставки

«Арсенал» лишился главного тренера и пока непонятно, как это повлияет на результаты. «Динамо» же в какой-то мере показывает стабильные результаты, но и победить хозяевам, конечно, тоже хочется.

Если говорить о победах, то их не было в трех последних очных противостояниях — 0:0, 3:3 и 1:1. Перед этой серией «Динамо» выиграло 2:1. На своем поле «динамовцы» «Арсеналу» не проигрывали.

Считаем, что в такой непростой для гостей период хозяева могут воспользоваться шансом и наконец-то выиграть. Коэффициент составляет 1.86. На победу «канониров» букмекеры дают 4.50, а на ничью — 3.60. 0