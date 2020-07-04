«Динамо» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года

«Динамо»
Московское «Динамо» провело две встречи в рамках возобновленной части сезона и дважды команду Крилла Новикова настигала ничья. Серия началась с перемирия в московском дерби с ЦСКА, которое закончилось нулями.
1 июля хозяева встречались на выезде с «Сочи» и там был зафиксирован счет 1:1. Таким образом, «динамики» имеют равное количество побед, ничьих и поражений — их по восемь.
«Динамо» не проигрывает в чемпионате четыре тура. «Сине-белые» идут восьмыми в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.
Отметим, что львиную долю поражений «Динамо» потерпело в домашних стенах — 5 из 8 фиаско.
«Арсенал» Тула
Тульский «Арсенал» продолжает свое падение, поскольку гости не видят очков уже 5 туров подряд. Серию команда начала с поражения от «Оренбурга» (2:0). Также клуб уступил «Рубину» (0:1).
В послекарантинный период «канониры» снова начали проигрывать. 20 июня было поражение от «Спартака» 2:3, правда там «Арсенал» был близок к ничьей. Позже было 2:1 с «Ростовом» и 1:3 с «Ахматом».
«Оружейники» идут на 11 месте. У них 28 очков и от зоны вылета их отделяют 5 пунктов.
«Арсенал» проиграл два последних выездных матча в РПЛ. При этом клуб одержал на две победы больше именно в чужих стенах, чем в домашних.
Прогноз и ставки
«Арсенал» лишился главного тренера и пока непонятно, как это повлияет на результаты. «Динамо» же в какой-то мере показывает стабильные результаты, но и победить хозяевам, конечно, тоже хочется.
Если говорить о победах, то их не было в трех последних очных противостояниях — 0:0, 3:3 и 1:1. Перед этой серией «Динамо» выиграло 2:1. На своем поле «динамовцы» «Арсеналу» не проигрывали.
Считаем, что в такой непростой для гостей период хозяева могут воспользоваться шансом и наконец-то выиграть. Коэффициент составляет 1.86. На победу «канониров» букмекеры дают 4.50, а на ничью — 3.60. 0