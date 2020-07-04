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    Воспользуется ли «Динамо» проблемами «Арсенала»?

    «Динамо» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Арсенал»
    Кирилл Новиков
    В матче 26 тура РПЛ московское «Динамо» примет у себя тульский «Арсенал». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 4 июля. Начало встречи в 16:30 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Арсенал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Динамо»

    Московское «Динамо» провело две встречи в рамках возобновленной части сезона и дважды команду Крилла Новикова настигала ничья. Серия началась с перемирия в московском дерби с ЦСКА, которое закончилось нулями.

    1 июля хозяева встречались на выезде с «Сочи» и там был зафиксирован счет 1:1. Таким образом, «динамики» имеют равное количество побед, ничьих и поражений — их по восемь.

    «Динамо» не проигрывает в чемпионате четыре тура. «Сине-белые» идут восьмыми в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.

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    Отметим, что львиную долю поражений «Динамо» потерпело в домашних стенах — 5 из 8 фиаско.

    «Арсенал» Тула

    Тульский «Арсенал» продолжает свое падение, поскольку гости не видят очков уже 5 туров подряд. Серию команда начала с поражения от «Оренбурга» (2:0). Также клуб уступил «Рубину» (0:1).

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    • В послекарантинный период «канониры» снова начали проигрывать. 20 июня было поражение от «Спартака» 2:3, правда там «Арсенал» был близок к ничьей. Позже было 2:1 с «Ростовом» и 1:3 с «Ахматом».

    «Оружейники» идут на 11 месте. У них 28 очков и от зоны вылета их отделяют 5 пунктов.

    «Арсенал» проиграл два последних выездных матча в РПЛ. При этом клуб одержал на две победы больше именно в чужих стенах, чем в домашних.

    Прогноз и ставки

    «Арсенал» лишился главного тренера и пока непонятно, как это повлияет на результаты. «Динамо» же в какой-то мере показывает стабильные результаты, но и победить хозяевам, конечно, тоже хочется.

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    Если говорить о победах, то их не было в трех последних очных противостояниях — 0:0, 3:3 и 1:1. Перед этой серией «Динамо» выиграло 2:1. На своем поле «динамовцы» «Арсеналу» не проигрывали.

    Считаем, что в такой непростой для гостей период хозяева могут воспользоваться шансом и наконец-то выиграть. Коэффициент составляет 1.86. На победу «канониров» букмекеры дают 4.50, а на ничью — 3.60. 0

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    «Динамо» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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