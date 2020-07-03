«Смолевичи» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 июля 2020 года

В пятницу, 3 июля, «Смолевичи» на своем поле примут брестское «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Борисове, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Смолевичи» — «Динамо» Брест.

«Смолевичи»

«Смолевичи» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 10 очков.

«Смольные» одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

В июне подопечные Александра Бразевича на своем поле обыграли «Городею» (4:1) и «Слуцк» (2:1).

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А вот в гостевых встречах «Смолевичи» уступили «Неману» (0:2) и «Славии» Мозырь (1:2).

«Динамо» Брест

Брестское «Динамо» расположилось на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 25 баллами.

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На счету «сине-белых» восемь побед, одна ничья и шесть поражений.

В прошлом месяце действующие чемпионы поочередно обыграли «Минск» (6:1), «Торпедо-БелАЗ» (2:0) и «Городею» (3:1).

При этом в 15-м туре «Динамо» потерпело поражение от «Немана» (0:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1.58, победа «Смолевичей» — 5.60, ничья — 3.80.

Нужно отдать должное «смольным», которые внезапно начали брать очки в матчах с прямыми конкурентами в борьбе за выживание и уже не выглядят столь явными аутсайдерами, как в начале первенства.

В то же время «южане» запомнились не слишком уверенной игрой против команд из верхней части турнирной таблицы. Зато с аутсайдерами, как правило, у действующих чемпионов проблем нет.

Учитывая вышесказанное, ожидаем от гостей победы хотя бы с разницей в два мяча. Наш прогноз — «победа "Динамо" с форой -1» за 1.90.

Также можно поставить на «тотал больше 2,5» за 1.80, ведь «сине-белые» — одна из самых результативных команд, а «Смолевичи» не отличаются надежной обороной. 0