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    Выиграет ли брестское «Динамо» у «Смолевичей»?

    «Смолевичи» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Смолевичи» — «Динамо» Брест
    Футболисты брестского «Динамо»
    В пятницу, 3 июля, «Смолевичи» на своем поле примут брестское «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Борисове, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Смолевичи» — «Динамо» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Июля 2020 года
    Смолевичи
  • Смолевичи
    •  Смолевичи 19:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
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    Коэффициенты на матч
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    «Смолевичи»

    «Смолевичи» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 10 очков.

    «Смольные» одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

    В июне подопечные Александра Бразевича на своем поле обыграли «Городею» (4:1) и «Слуцк» (2:1).

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    А вот в гостевых встречах «Смолевичи» уступили «Неману» (0:2) и «Славии» Мозырь (1:2).

    «Динамо» Брест

    Брестское «Динамо» расположилось на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 25 баллами.

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    На счету «сине-белых» восемь побед, одна ничья и шесть поражений.

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  • 29/06/2020

    • В прошлом месяце действующие чемпионы поочередно обыграли «Минск» (6:1), «Торпедо-БелАЗ» (2:0) и «Городею» (3:1).

    При этом в 15-м туре «Динамо» потерпело поражение от «Немана» (0:1).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1.58, победа «Смолевичей» — 5.60, ничья — 3.80.

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    Нужно отдать должное «смольным», которые внезапно начали брать очки в матчах с прямыми конкурентами в борьбе за выживание и уже не выглядят столь явными аутсайдерами, как в начале первенства.

    В то же время «южане» запомнились не слишком уверенной игрой против команд из верхней части турнирной таблицы. Зато с аутсайдерами, как правило, у действующих чемпионов проблем нет.

    Учитывая вышесказанное, ожидаем от гостей победы хотя бы с разницей в два мяча. Наш прогноз — «победа "Динамо" с форой -1» за 1.90.

    Также можно поставить на «тотал больше 2,5» за 1.80, ведь «сине-белые» — одна из самых результативных команд, а «Смолевичи» не отличаются надежной обороной. 0

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    «Смолевичи» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 июля 2020 года. Прогноз на «Смолевичи» — «Динамо» Брест. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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