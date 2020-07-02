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    Покончит ли с поражениями «Реал Сосьедад»?

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз (к. 4.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»
    «Сосьедад» проиграл четыре предыдущих матча
    В 33 туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет с «Эспаньолом» на стадионе «Реале Арена». Матч состоится 2 июля в 20:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Июля 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    Сан-Себастьянцы находятся в сложной ситуации, поскольку проиграли четыре поединка подряд. Пока что гости находятся на 7 строчке, которая пока не выводит их в еврокубки.

    На счету клуба 47 баллов, что в четырех пунктах от зоны Лиги Европы. Впрочем, если баски выиграют в финале Кубка Испании у «Атлетика», то для них не имеет значения место в Примере.

    Все прогнозы на футбол

    «Реал Сосьедад» оставался без побед в пяти матчах турнира. Серия началась ничьей с «Осасуной» (1:1). После этого коллектив проиграл «Алавесу» 2:0, мадридскому «Реалу» 1:2, «Сельте» 0:1 и «Хетафе» 1:2.

    «Эспаньол»

    В турнирной таблице чемпионата Испании каталонская команда занимает последнее место. За 32 матче Примеры ей удалось набрать всего 24 очка, а от спасительной зоны этот клуб отстает на 10 баллов.

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    Перед приостановкой сезона подопечные Абелардо Фернандеса два раза сыграли в чемпионате. В 26-м туре «Попугаи» заработали 1 балл в матче с «Атлетико» (1:1), а затем они потерпели поражение от «Осасуны» (0:1).

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    • Рестарт сезона «Эспаньол» провел удачно, обыграв «Алавес» (2:0). Позже бело-синие разошлись вничью с «Хетафе» (0:0), а три недавних поединка закончились для каталонцев поражениями от «Леванте» (1:3), «Бетиса» (0:1) и «Реала» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз (к. 4.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 2 июля 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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