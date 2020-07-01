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    Заработает ли «Атлетик» очки на «Месталье»?

    «Валенсия» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Ла Лиги 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Атлетик»
    Икер Муньяин
    В 33 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 1 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Июля 2020 года
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    «Валенсия»

    После возобновления сезона в Испании команда из одноименного города опустилась на восьмое место в турнирной таблице. От еврокубковой зоны ее отделяет всего 1 балл.

    В последнее время коллектив Альберта Селадеса играет крайне неудачно. До паузы «Валенсия» успела вылететь от «Аталанты» из Лиги чемпионов по сумме двух встреч 4:8, а в Примере она заработала 4 балла в трех поединках.

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    Сперва «летучие мыши» потерпели поражение от «Реала Сосьедад» (0:3), а в 26-м туре Ла Лиги они победили «Бетис» (2:1). Позже оранжевые разошлись миром с «Алавесом» (1:1).

    Рестарт сезона начался для «Валенсии» с ничьей с «Леванте» (1:1). Затем команда Селадеса оказалась слабее «Реала» (0:3), переиграла «Осасуну» (2:0), а также уступила «Эйбару» (0:1) и «Вильярреалу» (0:2). Плохие результаты команды стали причиной отставки главного тренера Селадеса.

    «Атлетик»

    Футбольный клуб из Страны Басков находится сейчас на девятой строчке в турнирной таблице. За 32 матча Примеры он заработал 45 очков. От «Валенсии» команда отстает на 1 балл.

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  • 28/06/2020

    • Перед приостановкой сезона «Атлетик» прошел «Гранаду» в Кубке страны по сумме двух встреч 3:1, благодаря чему он попал в финал. А вот в Примере подопечные Гаиски Гаритано до паузы успели проиграть «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2).

    В 26-м туре Ла Лиги красно-белые победили «Вильярреал» (1:0), а в следующем матче они разгромили «Вальядолид» на выезде (4:1).

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    Рестарт сезона «львы» начали с ничьих в противостояниях с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2), после чего «Атлетик» одержал верх над «Бетисом» (1:0). Без очков команда Гаритано осталась на «Камп Ноу», уступив минимально «Барсе» (0:1), а в последнем туре клуб из Бильбао легко справился с «Мальоркой» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в грядущем матче букмекеры предлагают коэффициент 2.44, на ничью — 3.15, а на победу «Атлетика» — 3.25.

    На данном этапе чемпионата «мышата» находятся в ужасной форме и рискуют не попасть в еврокубки. К тому же, незадолго до поединка с красно-белыми они сменили тренера. А клуб из Бильбао после паузы идет неплохо. Наши прогноз и ставка — победа «Атлетика» или ничья за 1.60. 0

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    «Валенсия» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Ла Лиги 1 июля 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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