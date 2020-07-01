«Бетис» — «Вильярреал». Прогноз (к. 4.40) и ставки на чемпионат Испании по футболу 1 июля 2020 года

В 33 туре испанской Примеры «Бетис» сыграет с «Вильярреалом» на стадионе «Бенито Вильямарин». Матч состоится 1 июля в 23:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Вильярреал».

«Бетис»

Перед стартом 33 тура «Бетис» в турнирке Примеры идет на 13 месте. Команда находится ниже своего предстоящего противника, имея на четыре балла меньше.

«Огурцы» рестартовали с поражения в дерби от «Севильи» со счетом 0:2. Затем разошлись мировым исходом с «Гранадой» (2:2) на своей арене.

В третьей пост-карантинной игре «зелено-белые» оказались слабее «Атлетика» в Бильбао (0:1), а в позапрошлом туре в родных стенах переиграли «Эспаньол» (1:0).

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В минувшем матче чемпионата андалусцы уступили «Леванте» со счетом 2:4.

«Вильярреал»

После рестарта чемпионата Испании коллективу из одноименного города удалось набрать 51 очко и закрепиться в зоне Лиги Европы на шестой позиции. Но до четвертой строчки три балла.

Незадолго до паузы в футболе «Вильярреал» вылетел из Кубка страны, потерпев поражение от «Мирандеса» (2:4). В чемпионате «желтая субмарина» разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1) и переиграла «Леванте» (2:1).

Продолжение сезона «Желтая субмарина» проводит здорово. После паузы она победила «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Гранаду» (1:0), сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а также переиграла «Валенсию».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0