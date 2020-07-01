«Верона» — «Парма». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Серии А 1 июля 2020 года

В 29 туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» 1 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Парма».

«Верона»

Итальянский клуб из Вероны находится сейчас на девятом месте в таблице с 39 баллами на счету. Грядущему сопернику «Мастифы» проигрывают по дополнительным показателям.

Перед паузой «Верона» одолела «Ювентус» (2:1), заработала одно очко в матче с «Удинезе» (0:0) и уступила «Сампдории» (1:2).

После рестарта сезона команда Ивана Юрича взяла верх над «Кальяри» (2:1).

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Тем не менее, после этого она не выиграла в двух поединках. Сперва коллектив уступил «Наполи» (0:2), а затем разошлась миром с «Сассуоло» (3:3).

«Парма»

«Парма» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На своем счету она имеет 39 очков.

«Крестоносцы» одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В июне подопечные Роберто Д'Аверсы разошлись миром с «Торино» (1:1) и разгромили «Дженоа» (4:1).

В прошлом туре они они драматично уступили «Интеру» (1:2). Выигрывая 1:0 на своем поле, они проиграли 1:2 после пропущенных на 84-й и 87-й голов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Верона» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0