«Оренбург» — «Урал». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 июля 2020 года

В среду, 1 июля, в 25-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сыграет с «Уралом». Начало встречи запланировано на 15:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Урал».

«Оренбург»

После рестарта российского первенства «Оренбург» провел только один матч. 21 июня он на выезде был повержен «Локомотивом» (0:1). Второй поединок с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде не состоялся. Теперь оренбуржцам грозит техническое поражение.

Отметим, что у «газовиков» сейчас серия из трех поражений подряд в чемпионате России. Еще перед незапланированной паузой они уступили на выезде 1:5 «Сочи» и в родных стенах 1:3 московскому «Спартаку».

Длительная серия без набранных баллов отбросила «бело-синих» в зону вылета. На данный момент они с 23 очками идут 15-ми, но 14-й строке проигрывают только один пункт.

На «Газовике» в текущей Премьер-лиге «Оренбург» победил в только в трех встречах из десяти, трижды сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 12:12.

«Урал»

После возобновления сезона «Урал» успел провести уже три поединка. Сперва в рамках чемпионата России «шмели» в родных стенах уступили «Рубину» со счетом 1:2, а затем обыграли в гостях «Шинник» (2:0) в 1/4 финала Кубка страны, а накануне в первенстве переиграли дома «Тамбов» (2:1).

Викторией над «волками» «оранжево-черных» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серия в рамках российского первенства, где они раз сыграли вничью и три поединка проиграли.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В турнирной таблице РПЛ екатеринбуржцы с 28 набранными баллами находятся на 10 позиции, опережая зону вылета на пять пунктов.

12 гостевых встреч текущего чемпионата России принесли «Уралу» три выигрыша, пять мировых исходов и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 10:21.

В игре первого круга «Оренбург» на выезде взял верх над «Уралом» (2:1), в прошлом сезоне в Екатеринбурге выиграли хозяева (2:1), а в гостях была ничья — 2:2.

Прогноз и ставки

Еще не совсем ясно каким составом будут играть хозяева, но т.к. большая часть основы будет на карантине, гости будут иметь больше шансов на успех. Прогноз и ставка: победа «Урала» за 1.50. 0