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    Как сыграют «Фиорентина» и «Сассуоло»?

    «Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Сассуоло»
    Федерико Кьеза
    «Фиорентина» будет принимать «Сассуоло» в 29-м туре Серии А. Матч пройдет 1 июля на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Июля 2020 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.50
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в двух матчах после возобновления сезона смогла набрать только 1 очко. Таким образом, безвыигрышная серия «фиалок» в чемпионате теперь насчитывает четыре матча: три ничьи и поражения.

    В первой игре после длительной паузы «Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» — 1:1, а затем уступила «Лацио» — 1:2.

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    В 28 турах «Фиорентина» набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице 13-е место. От зоны вылета «фиалок» отделяют 6 очков.

    «Фиорентина» и забивает, и пропускает не так много — 34 мяча забито, а 39 пропущено (по пропущенным — лучший результат среди команд нижней десятки).

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» после возобновления сезона успел провести три матча. Все они получились очень результативными, но набрать команде удалось только 2 очка.

    Сперва «Сассуоло» был разгромлен «Аталантой» (1:4), затем с одинаковым счетом сыграл вничью против «Интера» (3:3) и «Вероны» (3:3).

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    Набрав 34 очка в 28 матчах, «Сассуоло» располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Италии. От зоны вылета команду отделяют комфортные 9 очков.

    «Сассуоло» довольно много как забивает, так и пропускает — у команды 48 забитых мячей и 49 пропущенных.

    Прогноз

    На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 2,09, на ничью — 3,68, а на победу «Сассуоло» — 3,74.

    В первом круге «Фиорентина» на выезде обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

    Прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,62. 0

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    «Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 1 июля 2020 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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