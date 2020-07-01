«Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 1 июля 2020 года

«Фиорентина» будет принимать «Сассуоло» в 29-м туре Серии А. Матч пройдет 1 июля на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Сассуоло».

«Фиорентина»

«Фиорентина» в двух матчах после возобновления сезона смогла набрать только 1 очко. Таким образом, безвыигрышная серия «фиалок» в чемпионате теперь насчитывает четыре матча: три ничьи и поражения.

В первой игре после длительной паузы «Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» — 1:1, а затем уступила «Лацио» — 1:2.

В 28 турах «Фиорентина» набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице 13-е место. От зоны вылета «фиалок» отделяют 6 очков.

«Фиорентина» и забивает, и пропускает не так много — 34 мяча забито, а 39 пропущено (по пропущенным — лучший результат среди команд нижней десятки).

«Сассуоло»

«Сассуоло» после возобновления сезона успел провести три матча. Все они получились очень результативными, но набрать команде удалось только 2 очка.

Сперва «Сассуоло» был разгромлен «Аталантой» (1:4), затем с одинаковым счетом сыграл вничью против «Интера» (3:3) и «Вероны» (3:3).

Все прогнозы на футбол

Набрав 34 очка в 28 матчах, «Сассуоло» располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Италии. От зоны вылета команду отделяют комфортные 9 очков.

«Сассуоло» довольно много как забивает, так и пропускает — у команды 48 забитых мячей и 49 пропущенных.

Прогноз

На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 2,09, на ничью — 3,68, а на победу «Сассуоло» — 3,74.

В первом круге «Фиорентина» на выезде обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

Прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,62. 0