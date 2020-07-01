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    На «Виталити» команды забьют предостаточно

    «Борнмут» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ньюкасл»
    Набиль Бенталеб
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 1 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.25
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    «Борнмут»

    После 31-го тура АПЛ футбольная команда из одноименного города находится в зоне вылета на 18 месте. Сейчас в ее активе имеется 27 очков, а от спасительной строчки ее отделяют лишь дополнительные показатели, которые сейчас получше у «Вест Хэма».

    Последний раз «Борнмут» зарабатывал три балла 1 февраля. В тот день в ходе 25-го тура «вишни» одержали верх над «Астон Виллой» (2:1). В следующих шести встречах эта команда набрала всего 1 очко.

    Перед вынужденной паузой подопечные Эдди Хау потерпели поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:2), «Бернли» (0:3) и «Ливерпуля» (1:2). До матча с «мерсисайдцами» «Боском» расписал мировую с «Челси» (2:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Рестарт сезона также вышел для «Борнмута» провальным. В 30-м туре команда Эдди Хау оказалась слабее «Кристал Пэлас» (0:2), а в недавнем матче она уступила «Вулверхэмптону» (0:1).

    «Ньюкасл»

    В общекомандном рейтинге АПЛ клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн расположился на 14 месте с 39 баллами в запасе. Команда далека от еврокубковых позиций и находится на безопасном расстоянии от красной зоны.

    До паузы в футболе «Ньюкасл» выиграл лишь 1 матч из четырех последних. В 26-м и 27-м турах «сороки» потерпели поражения от «Арсенала» (0:4) и «Кристал Пэлас» (0:1), а позже они разошлись миром с «Бернли» (0:0).

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  • 25/06/2020

    • 3 марта черно-белые сразились с «Вест Бромвичем» в 1/8 финала Кубка Англии. В упомянутом поединке команда Стива Брюса победила оппонентов со счетом 3:2. В 29-м туре английского первенства она одержала верх над «Саутгемптоном» (1:0).

    После рестарта сезона «Ньюкасл» никому не проигрывал в чемпионате. В двух матчах АПЛ «сороки» победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и разошлись миром с «Астон Виллой» (1:1). А вот в Кубке страны они уступили «Ман Сити» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Борнмута» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 3.20, а на победу «Ньюкасла» — 3.25.

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    В текущем сезоне «Борнмут» очень часто проигрывает, однако в большинстве матчей «вишни» забивают минимум гол. А «Ньюкасл» после рестарта выглядит убедительно и попытается отобрать очки в гостевом поединке на «Виталити».

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Борнмут» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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