«Мальорка» — «Сельта». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года

В 33 туре чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Иберостар» 30 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Сельта».

«Мальорка»

Футбольный клуб, базирующийся на Балеарских островах, все еще бьется за сохранение прописки в элите. На счету этой команды имеется 26 очков, а от спасительной зоны она пока отстает на восемь баллов.

Перед самой паузой «Мальорка» переиграла «Эйбар» (2:1), а после рестарта чемпионата команда пока не выигрывала. Коллектив Морено уступил «Барселоне» (0:4), «Вильярреалу» (0:1).

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Также она разошлась миром с «Леганесом» (1:1) и проиграла на выезде «Реалу» (0:2). В прошлом туре островитяне уступили «Мальорке» (1:3) и остаются на 18-й строчке.

«Сельта»

«Сельта» неудачно стартовала после возобновления сезона, не забив в двух первых матчах. Тем не менее, затем одержала две победы подряд, не пропустив ни разу.

Сперва подопечные Оскара Гарсии проиграли «Вильярреалу» (0:1), а затем сыграли вничью с «Вальядолидом» (0:0). Далее «Сельта» разгромила «Алавес» — 6:0 и победила «Реал Сосьедад» (1:0).

В прошлом туре галисийцы и компания отобрали очки у «Барселоны» (2:2). «Кельты» после 32 матчей занимают 17-е место в таблице Примеры с отрывом в восемь очков от своего соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0