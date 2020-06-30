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    Обострит ли «Сельта» борьбу за выживание?

    «Мальорка» — «Сельта». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Сельта»
    Команда Смолова на восемь очков оторвалась от зоны вылета
    В 33 туре чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Иберостар» 30 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Июня 2020 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
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  • 2
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    «Мальорка»

    Футбольный клуб, базирующийся на Балеарских островах, все еще бьется за сохранение прописки в элите. На счету этой команды имеется 26 очков, а от спасительной зоны она пока отстает на восемь баллов.

    Перед самой паузой «Мальорка» переиграла «Эйбар» (2:1), а после рестарта чемпионата команда пока не выигрывала. Коллектив Морено уступил «Барселоне» (0:4), «Вильярреалу» (0:1).

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    Также она разошлась миром с «Леганесом» (1:1) и проиграла на выезде «Реалу» (0:2). В прошлом туре островитяне уступили «Мальорке» (1:3) и остаются на 18-й строчке.

    «Сельта»

    «Сельта» неудачно стартовала после возобновления сезона, не забив в двух первых матчах. Тем не менее, затем одержала две победы подряд, не пропустив ни разу.

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    Сперва подопечные Оскара Гарсии проиграли «Вильярреалу» (0:1), а затем сыграли вничью с «Вальядолидом» (0:0). Далее «Сельта» разгромила «Алавес» — 6:0 и победила «Реал Сосьедад» (1:0).

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    • В прошлом туре галисийцы и компания отобрали очки у «Барселоны» (2:2). «Кельты» после 32 матчей занимают 17-е место в таблице Примеры с отрывом в восемь очков от своего соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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    «Мальорка» — «Сельта». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года. Прогноз на «Мальорка» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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