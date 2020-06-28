«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Высшей лиги 28 июня 2020 года

В 15 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Торпедо-БелАЗом» и «Витебском». Команды встретятся в Жодино на стадионе «Торпедо» 28 июня. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск».

«Торпедо-БелАЗ»

Перед этим матчем «Торпедо-БелАЗ» идет на пятой строчке. Команда имеет в своем активе 23 очка. Также отметим, что в последних трех турах хозяева не побеждали.

«Жодинцы» в начале июня сыграли со «Слуцком» вничью 1:1. После этого они проиграли брестскому «Динамо» 0:2. 20 июня «автозаводцы» снова не смогли добиться победы и сыграли со счетом 2:2 с «Ислочью».

Добавим, что из шести домашних матчей чемпионата «Торпедо-БелАЗ» выиграл 4 и лишь в одной встрече проиграл.

«Витебск»

Гости идут на седьмой строчке турнирной таблицы с 21 очком в активе. Примечательно, что они не проигрывают уже семь туро и в двух последних матчах побеждали.

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14 июня «Витебск» с минимальным счетом на выезде обыграл «Рух» Брест, а 21 июня команда с тем же результатом на своем поле одолела «Минск».

Также стоит отметить боевую ничью с БАТЭ (2:2) и перемирие с «Энергетиком-БГУ» (3:3).

«Витебск» больше пропускает на выезде, однако по количеству поражений и побед в гостях у клуба паритет. Чаще всего в чужих стенах команда играла вничью.

Прогноз и ставки

Ожидаемо «Торпедо» является фаворитом этого поединка. На его победу дают 1.98, тогда как вероятность победы гостей оценивают в 4.00.

В трех играх подряд эти команды на двоих не забивали больше двух голов. В октябре была зафиксирована ничья 0:0. Перед этим дважды оказывались сильнее «жодинцы» — 1:0 и 2:0.

Наш вариант для ставки — 1Х и ТМ 2.5 за 2.03. 0