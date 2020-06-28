«Эспаньол» — «Реал». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Ла Лиги 28 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Испании «Эспаньол» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» 28 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Реал».

«Эспаньол»

В турнирной таблице чемпионата Испании каталонская команда занимает последнее место. За 31 матч Примеры ей удалось набрать всего 24 очка. От спасительной зоны этот клуб отстает на 8 баллов.

Перед уходом на вынужденную паузу «Эспаньол» успел оказаться за бортом Лиги Европы, вылетев от «Вулверхэмптона» по сумме двух встреч — 3:6. Между играми с англичанами каталонцы уступили «Вальядолиду» в Примере (1:2).

Перед приостановкой сезона подопечные Абелардо Фернандеса еще два раза сыграли в чемпионате. В 26-м туре «попугаи» заработали 1 балл в матче с «Атлетико» (1:1), а затем они потерпели поражение от «Осасуны» (0:1).

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Рестарт сезона «Эспаньол» провел удачно, обыграв «Алавес» (2:0). Позже бело-синие скатали вничью с «Хетафе» (0:0). Два недавних поединка закончились для каталонцев поражениями от «Леванте» (1:3) и «Бетиса» (0:1).

«Реал»

После возобновления Примеры столичный клуб вернул себе первое место в таблице, набрав 68 баллов. «Барселону» он сейчас опережает по результатам личных встреч.

Перед паузой «Реал» потерял очки в трех матчах из четырех последних в рамках Ла Лиги. Все началось с ничьей в игре с «Сельтой» на «Бернабеу» (2:2), а затем «сливочные» проиграли «Леванте» (0:1).

В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Зинедина Зидана оказались слабее «Ман Сити» (1:2). Неудачная серия продолжилась потерей очков в поединке с «Бетисом» (1:2).

Однако рестарт Примеры «Реал» проводит без осечек. С 28-го по 32-й туры чемпионата команда Зизу переиграла «Эйбар» (3:1), «Валенсию» (3:0), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Мальорку» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Эспаньола» в игре 32-го тура Примеры оценивается в 7.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Реала» — 1.45.

Любая потеря очков в грядущих матчах может стоить мадридцам золота, поэтому команда Зидана настроена решительно на каждый следующий поединок. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала» больше 2 с коэффициентом 1.91. 0