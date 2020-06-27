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    Претенденты на вылет не порадуют результативностью?

    «Сток Сити» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Англии 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Мидлсбро»
    Футболист «Сток Сити»
    В субботу, 27 июня, в рамках 39-го тура английского Чемпионшипа «Сток Сити» на своем поле сыграет с «Мидлсбро». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Сток Сити» — «Мидлсбро».

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» с 43 набранными пунктами находится на 18 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, но зону вылета коллектив опережает только на два очка.

    На данный момент у «гончаров» 5-матчевая беспроигрышная серия. Еще перед уходом на паузу они выиграли две встречи и столько же матчей свели мировыми исходами.

    После рестарта «красно-белые» успели провести всего лишь одну игру, в которой поделили очки с «Редингом» (1:1) на его территории, уйдя от поражение в уже компенсированное к матчу время.

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  • 23/06/2020

    • 18 домашний поединков текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Сток Сити» восемь победных результатов, три ничьи и семь поражений, разница мячей — 29:24.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» с 41 зачетным пунктом идет на 21 месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Зону вылета коллектив опережает только по дополнительным показателям.

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    Пост-карантинный поединок «речники» провалили, крупно проиграв на своей арене «Суонси» со счетом 0:3, пропустив все голы еще в первой половине игры, еще до 34-й минуты.

    Этим фиаско они прервали свою 2-матчевую беспроигрышную серию. Еще перед паузой была выездная виктория над «Чарльтаном» (1:0) и домашняя мировая с «Ноттингем Форест» (2:2).

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    В 18 гостевых встречах текущего первенства «Мидлсбро» одержал всего три победы, шесть игр закончили вничью и девять матчей проиграли, разница мячей — 19:28.

    В первом круге «Мидлсбро» дома обыграл «Сток Сити» (2:1), в прошлом сезоне «речники» также в родных стенах победили (1:0), а на поле «гончаров» была ничья (0:0).

    Прогноз на «Сток Сити» — «Мидлсбро»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сток Сити» — 2.20, победа «Мидлсбро» — 3.80, ничья — 3.20.

    В поединке коллективов, которые борются за выживание, не приходится ждать большого количества забитых мячей. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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    «Сток Сити» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Англии 27 июня 2020 года. Прогноз на «Сток Сити» — «Мидлсбро». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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