«Кадис» — «Тенерифе». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Испании 27 июня 2020 года

В субботу, 27 июня, в рамках 36-го тура второго испанского дивизиона «Кадис» дома сыграет с «Тенерифе». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Кадис» — «Тенерифе».

«Кадис»

За семь матчей до завершения чемпионата «Кадис» идет на первой строчке. Команда опережает вторую в таблице «Сарагосу» на один балл.

Посему в случае осечки коллектив может потерять лидерство уже по завершении следующего тура.

При этом клуб наверняка устроит и второе место, которое также выводит в Примеру по итогам сезона. Главный преследователь — третья «Альмерия» — отстает на шесть пунктов.

Тем не менее, болельщиков клуба должна беспокоить его форма: одна победа в пяти играх и ничьи в остальных турах.

«Тенерифе»

По итогам 35 поединков «Тенерифе» занимает 12-ю позицию с 46 очками. Команда опережает зону вылета на восемь пунктов.

Если клуб допустит осечку, он рискует опуститься сразу на 14-ю строчку. Куда ближе коллектив к зоне плей-офф за выход в элиту — отставание составляет четыре балла.

Таким образом, победа может высоко поднять канарцев по турнирной таблице. В предыдущих пяти матчах они потерпели только одно поражение при трех победах.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Кадис» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0