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    Удержится ли «Кадис» на вершине?

    «Кадис» — «Тенерифе». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Испании 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Тенерифе»
    «Кадис» лидирует в Сегунде
    В субботу, 27 июня, в рамках 36-го тура второго испанского дивизиона «Кадис» дома сыграет с «Тенерифе». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Кадис» — «Тенерифе».
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Июня 2020 года
    Кадис
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    •  Кадис 20:30 Тенерифе Тенерифе
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    «Кадис»

    За семь матчей до завершения чемпионата «Кадис» идет на первой строчке. Команда опережает вторую в таблице «Сарагосу» на один балл.

    Посему в случае осечки коллектив может потерять лидерство уже по завершении следующего тура.

    При этом клуб наверняка устроит и второе место, которое также выводит в Примеру по итогам сезона. Главный преследователь — третья «Альмерия» — отстает на шесть пунктов.

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    Тем не менее, болельщиков клуба должна беспокоить его форма: одна победа в пяти играх и ничьи в остальных турах.

    «Тенерифе»

    По итогам 35 поединков «Тенерифе» занимает 12-ю позицию с 46 очками. Команда опережает зону вылета на восемь пунктов.

    Если клуб допустит осечку, он рискует опуститься сразу на 14-ю строчку. Куда ближе коллектив к зоне плей-офф за выход в элиту — отставание составляет четыре балла.

    Таким образом, победа может высоко поднять канарцев по турнирной таблице. В предыдущих пяти матчах они потерпели только одно поражение при трех победах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Кадис» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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