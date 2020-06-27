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    Закончит ли «Боруссия» Д сезон победой?

    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»
    Эрлинг Холлан
    В 34 туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 27 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Июня 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Дортмундская команда не выдержала чемпионской гонки и лишь закрепила за собой вторую строчку в турнирной таблице, набрав 69 баллов.

    Рестарт сезона подопечные Люсьена Фавра начали с двух побед, в которых его коллектив вколотил 6 голов и не пропустил в ответ. В этих встречах «шмели» разнесли «Шальке» (4:0) и прихлопнули «Вольфсбург» (2:0).

    А затем черно-желтые потерпели судьбоносное поражение от «Баварии» в родных стенах (0:1). В следующем поединке дортмундцы поиздевались над «Падерборном» (6:1).

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    В двух других турах «Боруссия» Д скромно переиграла «Герту» (1:0) и «Фортуну» (1:0), после чего она потеряла очки в матче с «Майнцем» (0:2). Еще одна победа «шмелей» была зафиксирована в дуэли с «РБ Лейпцигом» 20 июня (2:0).

    «Хоффенхайм»

    За 33 матча Бундеслиги команда из Зинсхайма набрала 49 баллов и заняла 7 место. Этот коллектив уже обеспечил себе место в квалификации ЛЕ, но в последнем туре он может отбить прямую путевку в группу.

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  • 21/06/2020

    • На карантин «Хоффенхайм» уходил с серией без побед в шести поединках на разных турнирах. После возобновления сезона этот отрезок продолжился поражением от «Герты» (0:3), а затем была ничья во встрече с «Падерборном» (1:1).

    Позже «деревенские» завоевали две победы в чемпионате кряду. Сперва они одолели «Кельн» (3:1), а потом одержали верх над «Майнцем» (1:0).

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    В стартовых матчах лета «Хоффенхайм» разошелся миром с «Фортуной» (2:2) и оказался слабее «РБ Лейпцига» (0:2), после чего Альфред Шредер отошел от тренерской работы в клубе. В недавних поединках сине-белые переиграли «Аугсбург» (3:1) и «Унион» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Боруссии» Д в игре 34-го тура Бундеслиги оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Хоффенхайма» — 4.28.

    После смены тренера «деревенские» еще не проигрывали, но с дортмундцами в гостях могут снова всплыть все проблемы команды. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.75. 0

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    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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