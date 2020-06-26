ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппНа расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ Симоне Индзаги«Ювентус» или «Лацио». Кто станет победителем битвы за чемпионский титул? Кадр из выпускаКак убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском
  • 14:47
    • В «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса
  • 14:59
    • «Локомотив»: в команде нет зараженных после матча с «Оренбургом»
  • 11:28
    • Семин считает, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
  • 09:09
    • Менеджер Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором
  • 08:03
    • Президент «Лиона»: Роналду больше не выглядит одним из лучших
  • 00:58
    • «Реал» обыграл «Мальорку» и вернул лидерство в Примере
  • 00:11
    • «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и ждет результата «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Севилья» ничейный отрезок дома?

    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.63) и ставки на тотал в матче Ла Лиги 26 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Севилью Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вальядолид»
    Эвер Банега
    В 32 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 26 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Июня 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    После рестарта сезона в Испании эта команда опустилась на 4 место в турнирной таблице. В ходе 31 поединка Примеры она заработала 53 очка. «Хетафе», который идет пятым, севильский коллектив опережает на 4 балла.

    Незадолго до вынужденной паузы у «Севильи» был неприятный отрезок в Примере из трех матчей без побед. Он начался с ничьей с «Алавесом» (1:1). Позже красно-белые уступили «Сельте» (1:2) и разбежались миром с «Эспаньолом» (2:2).

    В плей-офф Лиги Европы подопечные Юлена Лопетеги дважды скатали вничью с «ЧФР Клуж». Однако по сумме двух встреч (1:1) севильцы прошли в следующий раунд. Между этими поединками они победили «Хетафе» (3:0), а после — «Осасуну» (3:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Перед самой паузой «Севилья» заработала 1 балл в игре с «Атлетико» (2:2), а возобновление сезона началось для красно-белых с важной победы над «Бетисом» (2:0). Три следующие встречи команда Лопетеги закончила ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барсой» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

    «Вальядолид»

    После 31 матча в Примере команда из одноименного города имеет в своей копилке 34 набранных балла, что позволяет ей занимать 15 место в таблице, опережая красную зону на 8 пунктов.

  • Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»
  • Рики Пуч стал одним из самых ярких игроков встречи, а победный гол на свой счет записал Иван Ракитич
  • Вчера

    • Перед вынужденной паузой «Вальядолид» заработал всего 3 очка в последних четырех встречах в чемпионате. Данная серия началась с поражения от «Гранады» на выезде (1:2).

    В 25-м туре Ла Лиги бело-фиолетовые переиграли «Эспаньол» (2:1), после чего команда Серхио Гонсалеса оказалась слабее «Реала Сосьедад» (0:1) и была разгромлена «Атлетиком» (1:4).

    Рестарт сезона «Вальядолид» начал с победы над «Леганесом» (2:1), а затем подопечные Серхио Гонсалеса заработали 1 балл в игре с «Сельтой» (0:0). В 30-м туре бело-фиолетовые влетели «Атлетико» (0:1). Тремя днями позже они обменялись голами с «Хетафе» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 4.70, а на победу «Вальядолида» — 8.20.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    На своем поле команда Лопетеги сделает все, чтобы в игре с «Вальядолидом» заработать максимум очков, поскольку борьба за еврокубки лишь набирает обороты.

    Для уверенной победы хозяевам нужно забить парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 за 1.63. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Брага — Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Бетис — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 26 июня
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В «Динамо» вспышка COVID-19
  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
    • 01:57 22/06/2020     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Рики Пуч
  • Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»
    • Вчера в 13:48
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.63) и ставки на тотал в матче Ла Лиги 26 июня 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» одолела «Атлетик», «Реал» победил «Мальорку»Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры 01:410
  • 11:26
    • EA Sports представила команду недели в FIFA 20
  • 12:50
    • «Монако» не будет выкупать Слимани у «Лестера»
  • 12:34
    • Комбаров: Никого в «Сочи» нельзя осуждать за игру с «Ростовом»
    Фил Фоден и Н'Голо Канте Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас», «МЮ» крупно обыграл «Шеффилд», «Ман Сити» в гостях у «Челси»Обзор матчей 31 тура АПЛ 00:220
    3.38
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 12:16
    • «Аталанта» повторила свой рекорд результативности в Серии А
  • 12:01
    • Футболисты «Уфы» сдали тест на коронавирус
  • 11:45
    • Винисиус: Играть с Азаром очень легко
    Рики Пуч Футбол Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»Рики Пуч стал одним из самых ярких игроков встречи, а победный гол на свой счет записал Иван Ракитич Вчера в 13:480
  • 09:56
    • Гасперини: Кажется, «Аталанта» больше не нуждается в тренере
  • 09:41
    • ЦСКА продлил контракт с американским защитником
  • 09:25
    • Помощник Тухеля считает, что Мбаппе увлекается игрой напоказ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие