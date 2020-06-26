«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.63) и ставки на тотал в матче Ла Лиги 26 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 26 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид».

«Севилья»

После рестарта сезона в Испании эта команда опустилась на 4 место в турнирной таблице. В ходе 31 поединка Примеры она заработала 53 очка. «Хетафе», который идет пятым, севильский коллектив опережает на 4 балла.

Незадолго до вынужденной паузы у «Севильи» был неприятный отрезок в Примере из трех матчей без побед. Он начался с ничьей с «Алавесом» (1:1). Позже красно-белые уступили «Сельте» (1:2) и разбежались миром с «Эспаньолом» (2:2).

В плей-офф Лиги Европы подопечные Юлена Лопетеги дважды скатали вничью с «ЧФР Клуж». Однако по сумме двух встреч (1:1) севильцы прошли в следующий раунд. Между этими поединками они победили «Хетафе» (3:0), а после — «Осасуну» (3:2).

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Перед самой паузой «Севилья» заработала 1 балл в игре с «Атлетико» (2:2), а возобновление сезона началось для красно-белых с важной победы над «Бетисом» (2:0). Три следующие встречи команда Лопетеги закончила ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барсой» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

«Вальядолид»

После 31 матча в Примере команда из одноименного города имеет в своей копилке 34 набранных балла, что позволяет ей занимать 15 место в таблице, опережая красную зону на 8 пунктов.

Перед вынужденной паузой «Вальядолид» заработал всего 3 очка в последних четырех встречах в чемпионате. Данная серия началась с поражения от «Гранады» на выезде (1:2).

В 25-м туре Ла Лиги бело-фиолетовые переиграли «Эспаньол» (2:1), после чего команда Серхио Гонсалеса оказалась слабее «Реала Сосьедад» (0:1) и была разгромлена «Атлетиком» (1:4).

Рестарт сезона «Вальядолид» начал с победы над «Леганесом» (2:1), а затем подопечные Серхио Гонсалеса заработали 1 балл в игре с «Сельтой» (0:0). В 30-м туре бело-фиолетовые влетели «Атлетико» (0:1). Тремя днями позже они обменялись голами с «Хетафе» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 4.70, а на победу «Вальядолида» — 8.20.

На своем поле команда Лопетеги сделает все, чтобы в игре с «Вальядолидом» заработать максимум очков, поскольку борьба за еврокубки лишь набирает обороты.

Для уверенной победы хозяевам нужно забить парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 за 1.63. 0