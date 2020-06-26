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    Поднимется ли «Энергетик-БГУ» к лидерам?

    «Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 3.32) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 26 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь
    «Энергетик-БГУ» идет на шестом месте
    В пятницу, 26 июня, «Энергетик-БГУ» на своем поле примет «Славию» Мозырь в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси. Встреча, которая пройдет на «РЦОП-БГУ», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
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  • 3.60
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Энергетик-БГУ»

    Футбольная команда из Минска имеет в своей копилке 23 балла, благодаря чему она занимает шестую позицию в чемпионате. От первой строчки «Энергетик-БГУ» отстает на семь пунктов, от второй — на три, а от третьей — на два.

    Майские туры оказались удачными для клуба. Коллектив Владимира Белявского завоевал 12 баллов в четырех встречах.

    Тем не менее, с тех пор он не знает побед в четырех матчах. В июне «Энергетики» проиграли «Шахтеру» (0:1) и «Белшине» (0:1), а также сыграли вничью с «Динамо» Минск (0:0).

    «Славия» Мозырь

    После 14 туров чемпионата Белоруссии команда из города Мозырь занимает 11-ю строчку в таблице, имея на своем счету 18 баллов. От зоны понижения она находится на расстоянии в 11 пунктов.

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    • В мае подопечные Михаила Мартиновича победили «Витебск» (3:2). Однако в следующей встрече они обошлись без голов в дуэли с «Торпедо-БелАЗ» (0:0).

    Позже «Славия» Мозырь проиграла «Шахтеру» Солигорск (0:2), скатала вничью с «Городеей» (1:1), завоевала три балла в матче с «Белшиной» (3:2), а также уступила «Неману» (1:3) и «Динамо» Минск (0:1).

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    В прошлом туре клуб одержал свою вторую победу за семь поединков, переиграв дома «Смолевичи» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,96, тогда как успех гостей оценивается в 4,05, ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Энергетик-БГУ» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 гола за 3,32. 0

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