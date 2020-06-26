«Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 3.32) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 26 июня 2020 года

В пятницу, 26 июня, «Энергетик-БГУ» на своем поле примет «Славию» Мозырь в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси. Встреча, которая пройдет на «РЦОП-БГУ», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь.

«Энергетик-БГУ»

Футбольная команда из Минска имеет в своей копилке 23 балла, благодаря чему она занимает шестую позицию в чемпионате. От первой строчки «Энергетик-БГУ» отстает на семь пунктов, от второй — на три, а от третьей — на два.

Майские туры оказались удачными для клуба. Коллектив Владимира Белявского завоевал 12 баллов в четырех встречах.

Тем не менее, с тех пор он не знает побед в четырех матчах. В июне «Энергетики» проиграли «Шахтеру» (0:1) и «Белшине» (0:1), а также сыграли вничью с «Динамо» Минск (0:0).

«Славия» Мозырь

После 14 туров чемпионата Белоруссии команда из города Мозырь занимает 11-ю строчку в таблице, имея на своем счету 18 баллов. От зоны понижения она находится на расстоянии в 11 пунктов.

В мае подопечные Михаила Мартиновича победили «Витебск» (3:2). Однако в следующей встрече они обошлись без голов в дуэли с «Торпедо-БелАЗ» (0:0).

Позже «Славия» Мозырь проиграла «Шахтеру» Солигорск (0:2), скатала вничью с «Городеей» (1:1), завоевала три балла в матче с «Белшиной» (3:2), а также уступила «Неману» (1:3) и «Динамо» Минск (0:1).

В прошлом туре клуб одержал свою вторую победу за семь поединков, переиграв дома «Смолевичи» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,96, тогда как успех гостей оценивается в 4,05, ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Энергетик-БГУ» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 гола за 3,32. 0