«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года

В 31 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 24 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

«Ньюкасл»

На данном этапе английского первенства эта команда занимает 13 место. В ходе 30 матчей она набрала 38 баллов. Сейчас клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн не борется ни за выживание, ни за еврокубки.

До вынужденной паузы в футболе «Ньюкасл» успел переиграть «Оксфорд Юнайтед» дополнительное время (3:2) в 1/16 Кубка Англии. А вот позже подопечные Стива Брюса завоевали лишь 1 балл в трех встречах АПЛ.

В этих матчах «сороки» влетели «Арсеналу» (0:4), «Кристал Пэлас» (0:1) и сыграли вничью с «Бернли» (0:0).

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Однако перед приостановкой сезона «Ньюкасл» одержал верх над «Вест Бромвичем» в Кубке Англии (3:2) и над «Саутгемптоном» в чемпионате (1:0). Рестарт сезона «сороки» отпраздновали яркой победой над «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«Астон Вилла»

Футбольная команда из Бирмингема имеет в своем запасе всего 26 очков. На данном этапе турнира она располагается на 19 месте в таблице. Для выхода из красной зоны ей нужно отыграть 2 пункта.

Последний раз «Астон Вилла» дарила своим фанатам победу еще в конце января. В полуфинале Кубка лиги она одолела «Лестер» (2:1) и прошла дальше. Затем подопечные Дина Смита потерпели пять поражений кряду.

В чемпионате Англии «львы» остались без набранных баллов в матчах с «Борнмутом» (1:2), «Тоттенхэмом» (2:3) и «Саутгемптоном» (0:2), а в финале Кубка лиги «Вилла» уступила «Ман Сити» (1:2).

Позже в АПЛ «Астон Вилла» не справилась с «Лестером» (0:4). Рестарт сезона начался для команды с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:4), а в 30-м туре подопечные Дина Смита были слабее «Челси» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.39, на ничью — за 3.35, а на победу «Астон Виллы» — за 3.15.

Две схожие по уровню команды способны сыграть друг с другом ярко, потому минимум два гола в матче мы увидим. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.58. 0