«Алавес» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 24 июня 2020 года

В среду, 24 июня, «Алавес» будет принимать «Осасуну» в 31-м туре испанской Ла Лиги. Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на «Алавес» — «Осасуна».

«Алавес»

Баскская команда из города Витория-Гастейс набрала 35 очков, благодаря чему она занимает 13-е место и пока может не сильно переживать относительно вылета из элитного дивизиона.

До карантина «Алавес» дома одолел «Атлетик» (2:1), после чего сыграл вничью с «Леганесом» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а после рестарта команда Аcьера Гаритано уступила «Эспаньолу» (0:2) и взяла верх над «Реалом Сосьедад» (2:0).

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В прошлом туре коллектив гостил у «Сельты» и был уничтожен соперником со счетом 0:6. Любопытно, что в трех играх после рестарта «Алавес» не покидал поле без удалений. В игре с «Сельтой» гости остались в меньшинстве уже на 27-й минуте.

На своем поле «Алавес» выступает неплохо — 7 побед при 5 ничьих и 3 поражениях. Это очень домашняя команда, так как на выезде подопечные Гаритано уступили десять раз.

«Осасуна»

«Осасуна» в двух первых турах после возобновления сезона набрала всего 1 очко и потерпела два поражения.

Сперва подопечные Хагобы Аррасете сыграли вничью против «Реал Сосьедада» (1:1), а затем со счетом 0:5 уступили «Атлетико».

В прошлом туре команда гостила у «Валенсии» и проиграла со счетом 0:2.

В таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 12-е место. Команда набрала 35 очков. В гостях в нынешнем сезоне подопечные Аррасете трижды победили при 6 ничьих и 6 поражениях.

Прогноз

На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 3.10, а на победу «Осасуны» — 2.95.

Прошлый очный матч команды провели в ноябре и тогда «Осасуна» на своем поле праздновала победу — 4:2. Перед этим в родных стенах сильнее был «Алавес» — 2:0. Ожидаем, что и сейчас домашняя команда будет ближе к трем очкам. Предлагаем поставить на победу «Алавеса» с форой 0 за 1.85. 0