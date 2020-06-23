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    «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» навяжут друг другу борьбу

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 23 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
    Жозе Моуринью
    23 июня на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм» в рамках лондонского дерби 31 тура АПЛ. Начало игры в 22:15 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Июня 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» не выигрывали в последних семи играх. 19 июня команда Моуринью снова не смогла выиграть, сыграв вничью с «Ман Юнайтед» 1:1. Таким образом, «Тоттенхэм» остался на 8 позиции, набрав 42 очка.

    Напомним, что «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Лейпцигу» 0:1 и 3:0. Кроме того, «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии. Коллектив проиграл «Норвичу» в серии пенальти.

    Из последних результатов в АПЛ стоит выделить поражение от «Вулверхэмптона» 2:3 и ничью с «Бернли».

    В матче может не сыграть Лукас. Травмированы Деле Алли и Яфет Танганга.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» борется за выживание. Команда Дэвида Мойеса имеет 27 очков и следующее поражение может опустить «молотков» в зону вылета.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Хаммерс» проиграли в прошлом туре «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Это было четвертое фиаско в пяти последних играх АПЛ. До этого команда проиграла «Арсеналу» 1:0, «Ливерпулю» 3:2 и «Ман Сити» 2:0.

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    • Также была победа над «Саутгемптоном» 3:1. Отметим, что в 11 последних играх АПЛ «Вест Хэм» побеждал только дважды.

    В составе есть проблемы. Травмированы Сабалета, Халлер, Масуаку и Огбонна.

    Прогноз и ставка

    «Тоттенхэм» был в ужасной форме до карантина. В игре с МЮ подопечные Моуринью хоть и вышли первыми вперед, но все же они сыграли менее выразительно, вследствие чего вратарю приходилось чаще вступать в игру.

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    Тем не менее букмекеры отдают предпочтение «шпорам» — 1.71 против 4.80. На ничью предлагают коэффициент 4.10.

    «Вест Хэм» неплохо оборонялся в первом тайме с «волками». Команда Мойеса вполне может сдержать «шпор» при их нынешней форме. Два тренера любят играть узко, часто использовать верховые передачи и нередко прибегать к футболу от своих ворот. Прогноз и ставка: ТМ 3.0 за 1.70. 0

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    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 23 июня 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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