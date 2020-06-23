«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 23 июня 2020 года

23 июня на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм» в рамках лондонского дерби 31 тура АПЛ. Начало игры в 22:15 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» не выигрывали в последних семи играх. 19 июня команда Моуринью снова не смогла выиграть, сыграв вничью с «Ман Юнайтед» 1:1. Таким образом, «Тоттенхэм» остался на 8 позиции, набрав 42 очка.

Напомним, что «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Лейпцигу» 0:1 и 3:0. Кроме того, «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии. Коллектив проиграл «Норвичу» в серии пенальти.

Из последних результатов в АПЛ стоит выделить поражение от «Вулверхэмптона» 2:3 и ничью с «Бернли».

В матче может не сыграть Лукас. Травмированы Деле Алли и Яфет Танганга.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» борется за выживание. Команда Дэвида Мойеса имеет 27 очков и следующее поражение может опустить «молотков» в зону вылета.

Все прогнозы на АПЛ

«Хаммерс» проиграли в прошлом туре «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Это было четвертое фиаско в пяти последних играх АПЛ. До этого команда проиграла «Арсеналу» 1:0, «Ливерпулю» 3:2 и «Ман Сити» 2:0.

Также была победа над «Саутгемптоном» 3:1. Отметим, что в 11 последних играх АПЛ «Вест Хэм» побеждал только дважды.

В составе есть проблемы. Травмированы Сабалета, Халлер, Масуаку и Огбонна.

Прогноз и ставка

«Тоттенхэм» был в ужасной форме до карантина. В игре с МЮ подопечные Моуринью хоть и вышли первыми вперед, но все же они сыграли менее выразительно, вследствие чего вратарю приходилось чаще вступать в игру.

Тем не менее букмекеры отдают предпочтение «шпорам» — 1.71 против 4.80. На ничью предлагают коэффициент 4.10.

«Вест Хэм» неплохо оборонялся в первом тайме с «волками». Команда Мойеса вполне может сдержать «шпор» при их нынешней форме. Два тренера любят играть узко, часто использовать верховые передачи и нередко прибегать к футболу от своих ворот. Прогноз и ставка: ТМ 3.0 за 1.70. 0