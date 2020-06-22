«Динамо» К — «Колос». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч УПЛ 22 июня 2020 года

«Динамо» К
«Динамо» сейчас держит вторую строчку, которая позволяет выйти в Лигу чемпионов. Команда Михайличенко имеет 52 очка, однако сзади плотно идет «Десна» с 49 баллами.
Киевляне выиграли три прошлых матча. Они разобрались с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины (0:2). В чемпионате «Динамо» обыграло «Зарю» 1:3 и «Александрию» 5:1.
Напомним, что после карантина хозяева проиграли в противостоянии «Шахтеру» со счетом 3:1. К слову, борьба за титул уже не актуальна, поскольку «горняки» взяли его досрочно. Для «Динамо» теперь важна лишь вторая строчка.
«Колос»
«Колос» продолжает все проигрывать. Гости уже выполнили свой план, попав в группу плей-офф за чемпионство. Команда имеет всего 26 очков, поэтому смысла дергаться нет.
В трех прошлых турах, которые проводились после карантина, «Колос» проиграл «всухую». Сначала было поражение от «Десны» со счетом 0:2. После было фиаско в игре с «Зарей» 1:0. 14 июня коллектив играл с «Шахтером» и уступил 0:1.
«Колос» набрал только 10 очков в 13 выездных играх сезона. При этом команда больше всех пропускает в своей группе. На ее счету 47 пропущенных мячей.
Прогноз
«Динамо» важна победа в этом матче. Она слегка облегчит жизнь в борьбе за место в Лиге чемпионов. Учитывая, что «Колос» проигрывает всем, можно ожидать, что и в этот раз гости оступятся.
1.17 и 18.0 — коэффициенты на победу «Динамо» и «Колоса». Все наглядно видно поэтому можно делать вывод.
Наш прогноз — «Динамо» победит и не пропустит за 1.79. 0