«Динамо» К — «Колос». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч УПЛ 22 июня 2020 года

В 27 туре УПЛ киевское «Динамо» примет «Колос». Матч состоится на стадионе «Олимпийский» 22 июня. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Динамо» К — «Колос».

«Динамо» К

«Динамо» сейчас держит вторую строчку, которая позволяет выйти в Лигу чемпионов. Команда Михайличенко имеет 52 очка, однако сзади плотно идет «Десна» с 49 баллами.

Киевляне выиграли три прошлых матча. Они разобрались с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины (0:2). В чемпионате «Динамо» обыграло «Зарю» 1:3 и «Александрию» 5:1.

Напомним, что после карантина хозяева проиграли в противостоянии «Шахтеру» со счетом 3:1. К слову, борьба за титул уже не актуальна, поскольку «горняки» взяли его досрочно. Для «Динамо» теперь важна лишь вторая строчка.

«Колос»

«Колос» продолжает все проигрывать. Гости уже выполнили свой план, попав в группу плей-офф за чемпионство. Команда имеет всего 26 очков, поэтому смысла дергаться нет.

В трех прошлых турах, которые проводились после карантина, «Колос» проиграл «всухую». Сначала было поражение от «Десны» со счетом 0:2. После было фиаско в игре с «Зарей» 1:0. 14 июня коллектив играл с «Шахтером» и уступил 0:1.

«Колос» набрал только 10 очков в 13 выездных играх сезона. При этом команда больше всех пропускает в своей группе. На ее счету 47 пропущенных мячей.

Прогноз

«Динамо» важна победа в этом матче. Она слегка облегчит жизнь в борьбе за место в Лиге чемпионов. Учитывая, что «Колос» проигрывает всем, можно ожидать, что и в этот раз гости оступятся.

1.17 и 18.0 — коэффициенты на победу «Динамо» и «Колоса». Все наглядно видно поэтому можно делать вывод.

Наш прогноз — «Динамо» победит и не пропустит за 1.79. 0