«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 21 июня 2020 года

В рамках 25 тура итальянской Серии А «Аталанта» встретится с «Сассуоло» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Команды сыграют 21 июня. Начало матча в 20:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло».

«Аталанта»

Для «Аталанты» в этом сезоне главной целью является сохранение путевки в ЛЧ. Сейчас хозяева занимают 4 место с 48 очками, но «Рома» находится всего в трех пунктах.

В нынешнем сезоне «Аталанта» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на первой стадии плей-офф «Валенсию» 4:1 и 3:4.

В чемпионате команда имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. В крайнем перед карантином туре «черно-синие» разгромили «Лечче» со счетом 2:7. В начале серии клуб разбил «Торино» со счетом 0:7.

Также вспомним, что «Аталанта» сыграла с 2:2 с «Дженоа», выиграла 2:1 у «Ромы» и «Фиорентины».

«Сассуоло»

До перерыва «Сассуоло» находился в неплохой форме, проиграв лишь одну из шести последних встреч чемпионата. Сейчас команда занимает 11 место, а на счету у нее 32 пункта.

От зоны еврокубков гостей отделяют 7 очков, при этом у шестого «Наполи» на одну игру больше. Так что «Сассуоло» теоретически может войти в зону Лиги Европы.

«Черно-зеленые» пошли на карантин с победой над «Брешией» со счетом 3:0. Кроме того, команда обыграла «Рому» 4:2. Между этими результатами была победа над СПАЛом 1:2 и поражение от «Пармы» 0:1.

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Отметим, что «Сассуоло» выиграл только один из четырех последних матчей на выезде.

Прогноз и ставки

Для гостей «Аталанта» является неудобным соперником, поскольку команда проигрывала в последних шести очных матчах. Беспроигрышная серия хозяев составляет 12 поединков.

Букмекеры отдают свое предпочтение «Аталанте», предлагая на ее победу 1.35. На успех «Сассуоло» они поставили 8.60, но даже ничья в этом случае является более вероятным исходом — коэффициент 5.70.

У «Богини» сильная атакующая линия, которая наколотила 70 голов в 25 играх Серии А. Предлагаем ставку «П1 и ТБ 2.5» за 1.73. 0