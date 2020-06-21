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    Победит ли «Челси» команду из зоны вылета?

    «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Челси»
    Оливье Жиру
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 21 июня. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Июня 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:15 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
    •

    «Астон Вилла»

    На данном этапе чемпионата футбольный клуб из Бирмингема находится на предпоследнем месте с 26 очками в запасе. Для спасительной зоны ему необходимо отыграть разницу в 3 балла.

    Последний раз команда Дина Смита радовала своих фанатов победой 28 января. В полуфинале Кубка лиги «Астон Вилла» переиграла «Лестер» (2:1), благодаря чему она прошла в финал по сумме двух встреч — 3:2.

    Затем в чемпионате «Вилла» потерпела четыре поражения кряду. Кошмарная для клуба серия началась с осечки в игре с «Борнмутом» (1:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Позже «Астон Вилла» оказалась слабее «Тоттенхэма» (2:3), «Саутгемптона» (0:2) и «Лестера» (0:4). В финале Кубка «львы» проиграли «Ман Сити» (1:2), а после выхода из карантина команда Смита разошлась миром с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

    «Челси»

    Лондонская команда имеет 48 баллов, набранных в 29 турах. Сейчас она располагается на последней позиции в зоне Лиги чемпионов, опережая «Юнайтед», идущий пятым, на 3 очка.

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    • Незадолго до паузы «Челси» провел не очень удачный отрезок в АПЛ, а в Лиге чемпионов лондонцы и вовсе крупно проиграли «Баварии» на «Стэмфорд Бридж» (0:3).

    После провала в еврокубках «аристократы» разошлись миром с «Борнмутом» (2:2), а в Кубке Англии команда Лэмпарда победила «Ливерпуль» (2:0).

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    В последнем официальном матче перед паузой «Челси» разгромил «Эвертон» (4:0), а 10 июня синие переиграли «Рединг» в товарищеской встрече (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Астон Виллы» в игре 30-го тура АПЛ оценивается в 6.00, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.70, а на победу «Челси» — за 1.52.

    Сейчас у лондонцев появилось несколько конкурентов, которые желают подвинуть их ниже зоны ЛЧ. Если команда Лэмпарда хочет закрепиться в топ-4, ей нужно легко разбираться с клубами, сражающимися за выживание. Наши прогноз и ставка — победа «Челси» с форой -1 за 1.86. 0

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