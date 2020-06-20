«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Бундеслиги 20 июня 2020 года

В 33 туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 20 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д.

«РБ Лейпциг»

Футбольная команда из Лейпцига отстает от дортмундцев на 3 балла. Сейчас она находится на третьем месте в таблице с 63 очками в запасе.

После возобновления сезона в Германии «РБ Лейпциг» ни разу не проиграл, но частенько коллектив Юлиана Нагельсманна заканчивал свои матчи ничейными исходами. Одна из них была зафиксирована в 26-м туре против «Фрайбурга» (1:1).

В следующем матче Бундеслиги «быки» разнесли «Майнц» (5:0), а затем устроили голевую феерию во встрече с «Гертой» (2:2). Первая летняя игра закончилась для этой команды победой над «Кельном» (4:2).

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Еще раз вничью «РБ Лейпциг» скатал 6 июня в противостоянии с «Падерборном» (1:1), после чего он взял верх над «Хоффенхаймом» (2:0). В 32-м туре «быки» разошлись миром с «Фортуной» (2:2).

«Боруссия» Д

После 32-х туров чемпионата Германии дортмундская команда занимает вторую строчку с 66 очками на счету. «РБ Лейпциг» она опережает всего на 3 балла.

Возобновление сезона Бундеслиги «Боруссия» Д отпраздновала двумя яркими победами над «Шальке» (4:0) и «Вольфсбургом» (2:0).

Однако в 28-м туре команда Люсьена Фавра фактически отдала чемпионство «Баварии», проиграв мюнхенцам на «Сигнал Идуна Парк» со счетом 0:1.

Позже черно-желтые взяли верх над «Падерборном» (6:1), «Гертой» (1:0) и «Фортуной» (1:0), а в последнем туре «Боруссия» Д оказалась слабее «Майнца» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в игре 33-го тура Бундеслиги букмекеры предлагают поставить за 2.41, на ничью — за 3.75, а на победу «Боруссии» Д — за 2.80.

В оставшемся отрезке сезона командам терять уже нечего. В сражении за второе место клубы, которые забили на двоих 161 гол, должны сыграть открыто с кучей острых моментов впереди. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.87. 0