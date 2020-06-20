«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Ла Лиги 20 июня 2020 года

В 30 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 20 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Вальядолид».

«Атлетико»

Мадридский клуб сумел подняться на четвертое место в общекомандном рейтинге испанского первенства. На данный момент в запасе этого коллектива имеется 49 набранных баллов.

Последний раз в Примере «Атлетико» проигрывал 1 февраля. Тогда на «Бернабеу» подопечные Диего Симеоне уступили «Реалу» (0:1). Позже «матрасники» переиграли «Гранаду» (1:0) и расписали мировую с «Валенсией» (2:2).

В еврокубковой кампании мадридская команда выбила «Ливерпуль» из 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев красных по сумме двух встреч со счетом 4:2.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В чемпионате «Атлетико» успел победить «Вильярреал» (3:1), после чего скатал вничью с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2). После рестарта чемпионата команда Симеона разбежалась миром с «Атлетиком» (1:1) и разгромила в гостях «Осасуну» (5:0).

«Вальядолид»

Коллектив из одноименного города комфортно себя чувствует в середине турнирной таблицы, располагаясь на 14 месте. За 29 матчей Примеры команда заработала 33 балла.

Последний раз в гостях «Вальядолид» побеждал в чемпионате 1 февраля. В рамках 22-го тура подопечные Серхио Гонсалеса обыграли «Мальорку» (1:0).

Позже бело-фиолетовые заработали 1 балл во встрече с «Вильярреалом» (1:1) и проиграли «Гранаде» (1:2). 25-й тур Примеры закончился для команды победой над «Эспаньолом» (2:1).

Перед паузой «Вальядолид» потерпел поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Атлетика» (1:4). А возобновление сезона началось для подопечных Гонсалеса с удачной игры против «Леганеса» (2:1). В следующем туре его команда обошлась без голов в матче с «Сельтой» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 4.60, а на победу «Вальядолида» — 9.40.

На «Ванда Метрополитано» команда Симеоне постарается заработать максимум очков, чтобы закрепить за собой место в зоне Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 за 1.70. 0