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    «Неман» продолжит побеждать?

    «Слуцк» — «Неман». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Высшей лиги 19 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Слуцк» — «Неман»
    Даниел Стойкович
    В 14 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Слуцком» и «Неманом». Команды сыграют 19 июня на стадионе «Городской». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Неман».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 19 Июня 2020 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 19:00 Неман Неман
  • Гродно
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
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    «Слуцк»

    «Слуцку» сейчас непросто. Команда идет на 6-матчевой безвыигрышной серии, поэтому хозяевам просто необходимо что-то менять. На счету у них 18 пунктов, который позволяют занимать лишь десятое место.

    В прошлом туре «Слуцк» неожиданно проиграл «Городее» со счетом 3:0. Такое же поражение команда потерпел от БАТЭ. На старте июня «бело-синие» уступили «Минску» 1:0.

    Кроме этого стоит отметить две ничьи в играх против «Торпедо-БелАЗа» и «Руха» (1:1). Ну а последняя победа была в начале мая над минским «Динамо» (1:2).

    «Неман»

    «Неман» находится выше, поскольку имеет 20 очков. Команда занимает 6 место и находится всего в двух очках от третьего места.

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    • Гости находятся в хорошем состоянии. Они выиграли четыре матча подряд, забив в каждом больше одного мяча.

    Команда разобралась со «Смолевичами» и «Городеей» (2:0). У «Славии» и «Торпедо-БелАЗа» коллектив выиграл 3:1.

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    «Неман» пропустил 12 голов в 13 играх, что не так уж и плохо, при этом большую их часть команда пропускала в выездных поединках.

    Прогноз и ставка

    В декабре «Слуцк» выиграл 2:1. Это была концовка прошлого сезона. В январе клубы встретились на товарищеской арене. Там зафиксировали ничью 1:1.

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    Все же «Неман» показал хорошие результаты в прошлых турах, поэтому команда, наверное, имеет больше шансов.

    Чуть меньше дают как раз на гостей — 2.41 против 2.90. Мы предлагаем поставить на «фора 2 (0)» за 1.74. 0

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    «Слуцк» — «Неман». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Высшей лиги 19 июня 2020 года. Прогноз на «Слуцк» — «Неман». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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