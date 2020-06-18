«Арминия» — «Дармштадт». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч второй Бундеслиги 18 июня 2020 года

В четверг, 18 июня, «Арминия» в Билефельде на стадионе «Билефельдер Альм» примет «Дармштадт» в 32-м туре второй немецкой Бундеслиги. Начало — в 21:30 по мск. Прогноз на «Арминия» — «Дармштадт».

«Арминия»

За три тура до завершения второй Бундеслиги, «Арминия» обеспечила себе повышение в классе. На данный момент команда идет первой и ниже второй строки уже не опустится.

Путевку в высший свет билефельдцы завоевали после того, как в родных стенах разгромили аутсайдера дрезденское «Динамо» (4:0), а в параллельном поединке второй «Гамбург» не смог обыграть «Оснабрюк» (1:1).

Стоит отметить, что у «синих» на данный момент 15-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, где восемь были победными. После рестарта первенства они дважды выиграли и четыре встречи свели вничью.

15 домашних встреч текущего первенства принесли «Арминии» семь викторий, семь мировых исходов и одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 28:12.

«Дармштадт»

«Дармштадт» находится на пятой позиции в турнирной таблице и имеет призрачные шансы побороться за повышение в классе. Сейчас команда отстает от зоны переходных матчей на шесть пунктов.

После паузы «лилии» провели шесть встреч в чемпионате, где три игры выиграли, один поединок закончили мировым исходом и дважды проиграли.

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В своем последнем сыгранном поединке они на своей территории обыграли «Ганновер» со счетом 3:2, а туром ранее они были разгромлены на выезде «Ян Регенсбургом» (0:3).

В 15 выездных встречах текущей второй Бундеслиги «Дармштадт» добыл пять виктория, четыре встречи закончил вничью и шесть игр проиграл, разница забитых-пропущенных — 16:19.

В первом круге «Арминия» на выезде одолела «Дармштадт» (3:1), в прошлом сезоне билефельдцы победили дважды — 2:1 и 1:0.

Прогноз на «Арминия» — «Дармштадт»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арминии» — 2.10, победа «Дармштадта» — 3.55, ничья — 3.45.

Прогнозируем, что билефельдцы уже в ранге триумфатора лиги, одержат победу над коллективом, который уже почти не имеет шансов на повышение в классе. 0