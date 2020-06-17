«Эйбар» — «Атлетик». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Испании 17 июня 2020 года

Во среду, 17 июня, в 29-м туре испанской Ла Лиги «Эйбар» будет принимать «Атлетик». Начало поединка на «Мунисипаль де Ипуруа» — в 20:30 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Атлетик».

«Эйбар»

«Эйбар» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 27 очков.

«Оружейники» одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

В марте команда Хосе Луиса Мендилибара поочередно проиграла «Мальорке» (1:2) и «Реал Сосьедаду» (1:2).

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После возобновления сезона клуб ожидал выезд к «Реалу». В Мадриде он потерпел еще одно поражение (1:3) при неплохой игре во втором тайме.

«Атлетик»

Баскская команда из Бильбао на данный момент находится в середине турнирной таблицы на десятом месте. В 28 матчах она раздобыла 38 очков.

Чтобы попасть в еврокубковую зону, «Атлетику» необходимо сократить разрыв от «Атлетико» в восемь пунктов. На паузу коллектив Гаиски Гаритано ушел не в лучшей форме, проиграв в четырех из семи матчей.

Сперва в Баскском дерби «львы» потерпели поражение от «Реал Сосьедада» (1:2). А после победы в Кубке над «Гранадой» (1:0) эта команда уступила «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2).

1 марта «Атлетик» одержал верх над «Вильярреалом» (1:0), а в следующей встрече клуб из Бильбао был слабее «Гранады» в Копа дель Рей (1:2), но прошел дальше.

8 марта баскский коллектив разгромил «Вальядолид» (4:1), а после возобновления сезона сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0