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    Продлит ли «Хоффенхайм» удачную серию на выезде против «Аугсбурга»?

    «Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Германии 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» не проигрывает «Аугсбургу» на выезде с 2015 года
    В среду, 17 июня, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» будет принимать «Хоффенхайм». Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Июня 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» набрал в 31 поединке 35 очков — это позволяет команде находиться на 13-м месте в турнирной таблице.

    После рестарта первенства «фуггеры» провели шесть встреч, в которых добились двух викторий при двух ничейных исходах и двух поражениях.

    Одолеть удалось в гостях кризисный «Шальке» (3:0), мировые состоялись в родных стенах с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (1:1), а фиаско были дома от «Вольфсбурга» (1:2) и в Берлине от «Герты» (0:2)

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В прошлом туре была добыта вторая победа — в гостях над «Майнцем» с минимальным счетом 1:0. Гол был забит Флорианом Нидерлехнером уже на первой минуте встречи.

    На своем поле «Аугсбург» имеет симметричную статистику — 5 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

    «Хоффенхайм»

    После 31 тура «Хоффенхайм» с 43 очками занимает седьмое место.

    В конце февраля клуб из Зинсхайма был дома разгромлен «Баварией» со счетом 0:6, а март он начал с выездной ничьей с «Шальке» (1:1), уйдя от поражения в концовке.

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    • Затем Бундеслига была приостановлена, а после паузы «Хоффенхайм» проиграл на своем поле «Герте» со счетом 0:3 и сыграл на выезде вничью с «Падерборном» — 1:1.

    В двух следующих турах удалось добыть аж шесть очков — дома был обыгран «Кельн» (3:1), а в гостях был повержен «Майнц» (1:0). В предпоследнем матче «Хоффенхайм» в Дюссельдорфе сыграл вничью с «Фортуной» (2:2), играя почти весь матч вдесятером после удаления Хюбнера.

    В прошлом туре случилось домашнее поражение от одного из лидеров чемпионата «Лейпцига» cо счетом 0:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры не определили явного фаворита: победа «Аугсбурга» — 2.70, победа «Хоффенхайма» — 2.50, ничья — 3.75.

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    Прошлая встреча команд завершилась победой «Аугсбурга» со счетом 4:2. В последних трех очных поединках команды забивали больше двух голов. Гости ведут борьбу за еврокубки, а последнее поражение «деревенских» от предстоящего соперника на выезде датировано еще 2015-м годом.

    Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой 0 за 1.86. 0

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