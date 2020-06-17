«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Германии 17 июня 2020 года

В среду, 17 июня, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» будет принимать «Хоффенхайм». Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Хоффенхайм».

«Аугсбург»

«Аугсбург» набрал в 31 поединке 35 очков — это позволяет команде находиться на 13-м месте в турнирной таблице.

После рестарта первенства «фуггеры» провели шесть встреч, в которых добились двух викторий при двух ничейных исходах и двух поражениях.

Одолеть удалось в гостях кризисный «Шальке» (3:0), мировые состоялись в родных стенах с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (1:1), а фиаско были дома от «Вольфсбурга» (1:2) и в Берлине от «Герты» (0:2)

Календарь и таблица Бундеслиги

В прошлом туре была добыта вторая победа — в гостях над «Майнцем» с минимальным счетом 1:0. Гол был забит Флорианом Нидерлехнером уже на первой минуте встречи.

На своем поле «Аугсбург» имеет симметричную статистику — 5 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

«Хоффенхайм»

После 31 тура «Хоффенхайм» с 43 очками занимает седьмое место.

В конце февраля клуб из Зинсхайма был дома разгромлен «Баварией» со счетом 0:6, а март он начал с выездной ничьей с «Шальке» (1:1), уйдя от поражения в концовке.

Затем Бундеслига была приостановлена, а после паузы «Хоффенхайм» проиграл на своем поле «Герте» со счетом 0:3 и сыграл на выезде вничью с «Падерборном» — 1:1.

В двух следующих турах удалось добыть аж шесть очков — дома был обыгран «Кельн» (3:1), а в гостях был повержен «Майнц» (1:0). В предпоследнем матче «Хоффенхайм» в Дюссельдорфе сыграл вничью с «Фортуной» (2:2), играя почти весь матч вдесятером после удаления Хюбнера.

В прошлом туре случилось домашнее поражение от одного из лидеров чемпионата «Лейпцига» cо счетом 0:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не определили явного фаворита: победа «Аугсбурга» — 2.70, победа «Хоффенхайма» — 2.50, ничья — 3.75.

Прошлая встреча команд завершилась победой «Аугсбурга» со счетом 4:2. В последних трех очных поединках команды забивали больше двух голов. Гости ведут борьбу за еврокубки, а последнее поражение «деревенских» от предстоящего соперника на выезде датировано еще 2015-м годом.

Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой 0 за 1.86. 0