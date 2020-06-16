ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема«Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник Диего Коста посвятил гол одноклубницеБеззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов Дрис МертенсИстория возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
  • 12:02
    • «Краснодар» продлил контракты с двумя футболистами
  • 13:44
    • ЦСКА усилится форвардом «Басконии»
  • 13:32
    • «Урал» подписал нападающего
  • 13:13
    • 441 футболист обратился в ФИФА за финансовой компенсацией
  • 11:48
    • СМИ: US Open в 2020 году не будет отменен
  • 09:01
    • EA Sports проведет турнир Summer Cup в FIFA 20
  • 07:00
    • Ла Лига одобрила возобновление сезона в РПЛ со зрителями
    Все новости спорта

    «Б-36 Торсхавн» и «НСИ Рунавик» обменяются голами?

    «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик»
    «Б-36 Торсхавн»
    Во вторник, 16 июня, в восьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» сыграет с «НСИ Рунавиком». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» с 15 набранными очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства уже шесть пунктов.

    Начали текущее первенство «белые тигры» с четырех викторий подряд, выиграв все эти встречи с общим счетом 14:3, где был обыгран и действующий чемпион — «КИ Клаксвик» (2:0) в гостях.

    Затем столичный коллектив проиграл два матча по 2:4. Сперва в дерби он потерпел фиаско от «ХБ Торсхавна», а потом на выезде уступил «Викингуру». В минувшем туре он разгромил в родных стенах «ЭБ/Стреймур» — 4:1.

    «НСИ Рунавик»

    «НСИ Рунавик» идет на второй строке в турнирной таблице, имея на своем счету 16 набранных пунктов, уступая лидеру чемпионата пять очков.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, затем они в гостях проиграли «Викингуру» (0:1), после чего выиграли две игры с общим счетом 9:0.

  • «Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник
  • «Реал» порадовал своих болельщиков в первой игре после карантина
  • Сегодня

    • В минувшем игровом дне «пчелы» легко на своей территории расправились с аутсайдером «АБ Аргиром» (3:0), а туром ранее в гостях расписали мировую с «КИ Клаксвиком» (1:1), пропустив гол в компенсированное к матчу время.

    В прошлом чемпионате оппоненты обменялись викториями (3:0 и 1:2 — обе игры прошли на поле Рунавика), в Торсхавне была зафиксирована ничья — 1:1.

    Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик»

    Как правило матчи этих соперников проходят с обоюдно забитыми мячами. В этом поединке прогнозируем, что также будут голы в обе стороны. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Мальме — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рига — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.52
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маритиму — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арминия — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Хетафе — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дрис Мертенс
  • История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
    • Вчера в 19:55     Диего Коста посвятил гол одноклубнице
  • Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов
    • 03:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 июня 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу» Футбол Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. Барселона вернулась с разгромомГлавные итоги первого поединка каталонцев после карантина Вчера в 13:030
  • 12:53
    • «Локомотив» близок к подписанию 18-летнего игрока из Узбекистана
  • 09:43
    • «Газпром» может сократить финансирование «Зенита», заявил Николаев
  • 22:24
    • «Реал» уверенно обыграл «Эйбар»
    «Севилья» вернулась победой Футбол Примера. «Барса» разгромила «Мальорку», «Реал» одолел «Эйбар», «Севилья» выиграла андалузское дербиОбзор матчей 28 тура испанской Примеры 01:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» в Бремене оформить победу в Бундеслиге?
  • 2.98
    •
  • 13:59
    • «Витязь» и «Торпедо» обменялись форвардами
  • 12:36
    • «Ливерпуль» намерен арендовать форварда «Барселоны»
  • 12:20
    • Рамос: Впереди у «Реала» десять финалов
    Холанд вырвал победу для «Боруссии» Футбол «Дортмунд» показывает характер, но уже поздноРеакция прессы на матч «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:000
  • 11:35
    • Экс-наставник «Спартака» покинет карагандинский «Шахтер»
  • 09:58
    • Санчо согласен вернуться в «Манчестер Сити»
  • 09:27
    • «Ницца» подпишет защитника «Баварии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие