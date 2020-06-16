«Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 июня 2020 года

Во вторник, 16 июня, в восьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» сыграет с «НСИ Рунавиком». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик».

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» с 15 набранными очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства уже шесть пунктов.

Начали текущее первенство «белые тигры» с четырех викторий подряд, выиграв все эти встречи с общим счетом 14:3, где был обыгран и действующий чемпион — «КИ Клаксвик» (2:0) в гостях.

Затем столичный коллектив проиграл два матча по 2:4. Сперва в дерби он потерпел фиаско от «ХБ Торсхавна», а потом на выезде уступил «Викингуру». В минувшем туре он разгромил в родных стенах «ЭБ/Стреймур» — 4:1.

«НСИ Рунавик»

«НСИ Рунавик» идет на второй строке в турнирной таблице, имея на своем счету 16 набранных пунктов, уступая лидеру чемпионата пять очков.

Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, затем они в гостях проиграли «Викингуру» (0:1), после чего выиграли две игры с общим счетом 9:0.

В минувшем игровом дне «пчелы» легко на своей территории расправились с аутсайдером «АБ Аргиром» (3:0), а туром ранее в гостях расписали мировую с «КИ Клаксвиком» (1:1), пропустив гол в компенсированное к матчу время.

В прошлом чемпионате оппоненты обменялись викториями (3:0 и 1:2 — обе игры прошли на поле Рунавика), в Торсхавне была зафиксирована ничья — 1:1.

Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «НСИ Рунавик»

Как правило матчи этих соперников проходят с обоюдно забитыми мячами. В этом поединке прогнозируем, что также будут голы в обе стороны. 0