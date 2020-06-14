«Рух» Брест — «Витебск». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Высшей лиги 14 июня 2020 года

В 13 туре чемпионата Белоруссии «Рух» Брест будет принимать «Витебск». Игра пройдет на стадионе «ДАСК Брестский» 14 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Рух» Брест — «Витебск».

«Рух» Брест

В течение 12 матчей футбольному клубу из Бреста удалось накопить 15 очков, забить 10 голов и пропустить 11 мячей. В турнирной таблице Высшей лиги команда идет на 11 месте.

В текущем сезоне чемпионата «Рух» Брест победил всего 3 раза. Одна из побед была зафиксирована в недавних пяти матчах коллектива Александра Седнева.

Последний раз этот клуб брал три очка во встрече с «Неманом» (4:2), после чего представители Бреста дважды скатали вничью. Это были матчи с командами «Смолевичи» (0:0) и «Слуцк» (1:1).

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В конце мая «Рух» Брест остался без набранных баллов в противостоянии с «Динамо» Брест (1:4), а в первой летней игре подопечные Седнева обменялись голами с клубом «Ислочь» (1:1).

«Витебск»

На данном этапе белорусского первенства «северяне» занимают 12 строчку, имея в своей копилке столько же баллов, сколько и «Рух» Брест.

Последний раз команда Сергея Ясинского выигрывала 18 апреля. В рамках пятого тура Высшей лиги «Витебск» одержал верх над «Динамо» Брест (1:0).

В следующих двух поединках команда осталась без набранных баллов. В этих играх «северяне» влетели клубу «Ислочь» (2:0) и «Славии» Мозырь (2:3).

Следующие пять матчей закончились для «Витебска» ничейными исходами. Миром коллектив Ясинского разошелся с «Шахтером» Солигорск (0:0), «Белшиной» (1:1), «Динамо» Минск (1:1), «Энергетиком-БГУ» (3:3) и БАТЭ (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Руха» Брест оценивается в 2.30, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.10, а на успех «Витебска» — 3.40.

В Бресте встретятся две соседние в таблице команды, которые очень мало забивают и редко выигрывают, поэтому от очного противостояния не стоит ожидать парада забитых голов. Наши прогноз и ставка на матч — «Рух» Брест не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.04. 0