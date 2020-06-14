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    Что ждет «Рух» Брест в домашней игре с «Витебском»?

    «Рух» Брест — «Витебск». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Высшей лиги 14 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» Брест — «Витебск»
    Георге Андроник
    В 13 туре чемпионата Белоруссии «Рух» Брест будет принимать «Витебск». Игра пройдет на стадионе «ДАСК Брестский» 14 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Рух» Брест — «Витебск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Июня 2020 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 18:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Рух» Брест

    В течение 12 матчей футбольному клубу из Бреста удалось накопить 15 очков, забить 10 голов и пропустить 11 мячей. В турнирной таблице Высшей лиги команда идет на 11 месте.

    В текущем сезоне чемпионата «Рух» Брест победил всего 3 раза. Одна из побед была зафиксирована в недавних пяти матчах коллектива Александра Седнева.

    Последний раз этот клуб брал три очка во встрече с «Неманом» (4:2), после чего представители Бреста дважды скатали вничью. Это были матчи с командами «Смолевичи» (0:0) и «Слуцк» (1:1).

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    В конце мая «Рух» Брест остался без набранных баллов в противостоянии с «Динамо» Брест (1:4), а в первой летней игре подопечные Седнева обменялись голами с клубом «Ислочь» (1:1).

    «Витебск»

    На данном этапе белорусского первенства «северяне» занимают 12 строчку, имея в своей копилке столько же баллов, сколько и «Рух» Брест.

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    • Последний раз команда Сергея Ясинского выигрывала 18 апреля. В рамках пятого тура Высшей лиги «Витебск» одержал верх над «Динамо» Брест (1:0).

    В следующих двух поединках команда осталась без набранных баллов. В этих играх «северяне» влетели клубу «Ислочь» (2:0) и «Славии» Мозырь (2:3).

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    Следующие пять матчей закончились для «Витебска» ничейными исходами. Миром коллектив Ясинского разошелся с «Шахтером» Солигорск (0:0), «Белшиной» (1:1), «Динамо» Минск (1:1), «Энергетиком-БГУ» (3:3) и БАТЭ (2:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Руха» Брест оценивается в 2.30, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.10, а на успех «Витебска» — 3.40.

    В Бресте встретятся две соседние в таблице команды, которые очень мало забивают и редко выигрывают, поэтому от очного противостояния не стоит ожидать парада забитых голов. Наши прогноз и ставка на матч — «Рух» Брест не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.04. 0

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