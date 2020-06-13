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    Минское «Динамо» продолжит путь наверх?

    «Динамо» Минск — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Славия» Мозырь
    «Динамо» Минск
    В субботу, 13 июня, в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу минское «Динамо» в домашней встрече сыграет с «Славией» из Мозыря. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Славия» Мозырь.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 13 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Столичное «Динамо» перед стартом 13-го тура расположилось лишь на восьмой позиции, имея в своей копилке 16 набранных оков, находясь на расстоянии двух побед от третьего «Торпедо-БелАЗ» и места в зоне Лиги Европы.

    В минувшем игровом дне «бело-голубые» в гостевом поединке смогли разгромит аутсайдера «Белшину» со счетом 4:0, а перед этой игрой раздобыли лишь один пункт.

    Этот балл «динамовцы» заработали в этом отрезке в гостевом матче с «Витебском» (1:1), а также уступили в родных стенах набравшему ход солигорскому «Шахтеру» — 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В домашних поединках текущего первенства, «Динамо» играет пока бескомпромиссно, трижды победив при трех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет — 6:4.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» имеет в своем активе на один балл меньше, с которым находится на две строки в турнирной таблице ниже.

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    • «Славные» потерпели фиаско в прошлом туре на своей территории от гродненского «Немана» со счетом 1:3, тем самым прервав 2-матчевую беспроигрышную серию, где они раз выиграли и раз сыграли вничью.

    Виктория состоялась также над главным неудачником этого сезона «Белшиной» (3:2) в гостях, а мировая пришлась на домашнюю встречу с «Городеей» — 1:1.

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    У клуба из Мозыря гостевая статистика такая же, как у «Динамо» домашняя, три победы и три поражения, но разница мячей составляет — 10:12.

    В прошлом чемпионате «Динамо» в Минске взяло верх над «Славией» (1:0), а в Мозыре коллективы поделили очки — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 1.60, победа «Славии» — 5.60, ничья — 4.25.

    Столичному клубу, решающему задачу заработать место в еврокубках, вполне по сила в родных стенах одолеть коллектив, который мечтает только не вылететь. Наши прогноз и ставка: победа «Динамо». 0

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