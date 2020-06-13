«Динамо» Минск — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 13 июня 2020 года

В субботу, 13 июня, в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу минское «Динамо» в домашней встрече сыграет с «Славией» из Мозыря. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Славия» Мозырь.

«Динамо» Минск

Столичное «Динамо» перед стартом 13-го тура расположилось лишь на восьмой позиции, имея в своей копилке 16 набранных оков, находясь на расстоянии двух побед от третьего «Торпедо-БелАЗ» и места в зоне Лиги Европы.

В минувшем игровом дне «бело-голубые» в гостевом поединке смогли разгромит аутсайдера «Белшину» со счетом 4:0, а перед этой игрой раздобыли лишь один пункт.

Этот балл «динамовцы» заработали в этом отрезке в гостевом матче с «Витебском» (1:1), а также уступили в родных стенах набравшему ход солигорскому «Шахтеру» — 0:1.

Все прогнозы на футбол

В домашних поединках текущего первенства, «Динамо» играет пока бескомпромиссно, трижды победив при трех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет — 6:4.

«Славия» Мозырь

«Славия» имеет в своем активе на один балл меньше, с которым находится на две строки в турнирной таблице ниже.

«Славные» потерпели фиаско в прошлом туре на своей территории от гродненского «Немана» со счетом 1:3, тем самым прервав 2-матчевую беспроигрышную серию, где они раз выиграли и раз сыграли вничью.

Виктория состоялась также над главным неудачником этого сезона «Белшиной» (3:2) в гостях, а мировая пришлась на домашнюю встречу с «Городеей» — 1:1.

У клуба из Мозыря гостевая статистика такая же, как у «Динамо» домашняя, три победы и три поражения, но разница мячей составляет — 10:12.

В прошлом чемпионате «Динамо» в Минске взяло верх над «Славией» (1:0), а в Мозыре коллективы поделили очки — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 1.60, победа «Славии» — 5.60, ничья — 4.25.

Столичному клубу, решающему задачу заработать место в еврокубках, вполне по сила в родных стенах одолеть коллектив, который мечтает только не вылететь. Наши прогноз и ставка: победа «Динамо». 0