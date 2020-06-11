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    Как завершится севильское дерби?

    «Севилья» — «Бетис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 11 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Бетис»
    Футболисты «Севильи»
    В четверг, 11 июня, «Севилья» на своем поле примет «Бетис» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Дерби, которое пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 11 Июня 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 47 очков.

    «Красно-белые» одержали 13 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    В начале марта, перед уходом на карантин, команда Юлена Лопетеги успела одолеть «Осасуну» (3:2) и разойтись миром с «Атлетико» (2:2).

    Также «Севилья» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя «ЧФР Клуж» (1:1 и 0:0).

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    После травмы у «красно-белых» восстанавливается Лукас Окампос.

    «Бетис»

    «Бетис» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 набранными очками.

    На счету «зелено-белых» восемь побед, девять ничьих и десять поражений.

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    Календарь и таблица испанской Примеры

    В лазарете «Бетиса» находится нападающий Хуанми.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.95, победа «Бетиса» — 4.00, ничья — 3.80.

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    Сложно сказать, в какой форме команды подойдут к севильскому дерби, учитывая тот факт, что последние три месяца они не имели игровой практики.

    И все же в этом сезоне «красно-белые» смотрелись заметно лучше своего принципиального соперника. Вот почему они борются за попадание в Лигу чемпионов, тогда как «зелено-белые» вряд ли зацепятся даже за зону Лиги Европы.

    Понятно, что играть после долгого перерыва будет тяжело, но мы все больше верим в подопечных Лопетеги, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.76. Учитывая статус матча, нам кажется, что обе команды постараются проявить креативность в атаке и наиграть хотя бы на один гол. 0

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    «Севилья» — «Бетис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 11 июня 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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