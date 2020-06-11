«Севилья» — «Бетис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 11 июня 2020 года

В четверг, 11 июня, «Севилья» на своем поле примет «Бетис» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Дерби, которое пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Бетис».

«Севилья»

«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 47 очков.

«Красно-белые» одержали 13 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В начале марта, перед уходом на карантин, команда Юлена Лопетеги успела одолеть «Осасуну» (3:2) и разойтись миром с «Атлетико» (2:2).

Также «Севилья» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя «ЧФР Клуж» (1:1 и 0:0).

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После травмы у «красно-белых» восстанавливается Лукас Окампос.

«Бетис»

«Бетис» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 набранными очками.

На счету «зелено-белых» восемь побед, девять ничьих и десять поражений.

Подопечные Руби ушли на карантин в хорошем настроении, ведь в своем единственном мартовском матче нанесли поражение мадридскому «Реалу» (2:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «Бетиса» находится нападающий Хуанми.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.95, победа «Бетиса» — 4.00, ничья — 3.80.

Сложно сказать, в какой форме команды подойдут к севильскому дерби, учитывая тот факт, что последние три месяца они не имели игровой практики.

И все же в этом сезоне «красно-белые» смотрелись заметно лучше своего принципиального соперника. Вот почему они борются за попадание в Лигу чемпионов, тогда как «зелено-белые» вряд ли зацепятся даже за зону Лиги Европы.

Понятно, что играть после долгого перерыва будет тяжело, но мы все больше верим в подопечных Лопетеги, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.76. Учитывая статус матча, нам кажется, что обе команды постараются проявить креативность в атаке и наиграть хотя бы на один гол. 0