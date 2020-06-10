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    «Спарта» снова обыграет «Опаву»?

    «Спарта» Прага — «Опава». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 10 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Спарта
    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Опава»
    Футболисты «Спарты»
    В матче 29 тура чешской Первой лиги пражская «Спарта» примет «Опаву». Команды сыграют 10 июня. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Опава».
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    Футбол. Чехия. Высшая лига 10 Июня 2020 года
    Спарта Прага
  • Прага
    •  Спарта Прага 19:00 Опава Опава
  • Опава
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    Коэффициенты на матч
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    «Спарта» Прага

    К 29 туру пражская «Спарта» занимает 5 место в чемпионате. Она набрала уже 44 очка и победа может позволить команде выйти сразу на третье место, если это позволят и обстоятельства.

    Столичный коллектив показал неплохие результаты в трех прошлых турах, одержав победу в каждом из них. Однако сразу после карантина команда проиграла дома «Виктории» со счетом 1:2.

    Уже после этого хозяева начали свою серию. Они обыграли «Богемианс» 0:1. Также им удалось разгромить «Карвину» (1:4) и со счетом 3:0 переиграть «Теплице».

    «Опава»

    Для «Опавы» уже все понятно. Команде придется бороться за выживание, поскольку из зоны плей-офф на выбывание ей не выбраться. За гостями закреплена 15 строчка. В активе у них 20 очков.

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    • Из 28 матчей «желто-синие» выиграли только четыре, проиграв при этом в шестнадцати.

    В турнире «Опава» не побеждает на протяжении пяти туров. После возобновления первенства клуб три раза играл вничью и один раз терпел поражение. Ничья была с «Карвиной» (0:0), «Теплице» (2:2) и «Словацко» (1:1).

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    3 июня команда проиграла на своем поле с минимальным счетом клубу «Богемианс».

    Прогноз и ставки

    «Спарта» не проигрывает этому сопернику с 1999 года. Так что серия вполне выдающаяся. При этом столичные хозяева побеждали в десяти играх чемпионата подряд.

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    Букмекеры совершенно не сомневаются в победе хозяев — 1.16 и 16.0. На ничью они предлагают 7.60.

    «Опава» не забивала этому сопернику в пяти играх подряд. Хотим попробовать ставку — «Спарта» победит и не пропустит. Коэффициент — 1.75. 0

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    «Спарта» Прага — «Опава». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 10 июня 2020 года. Прогноз на «Спарта» Прага — «Опава». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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