«Порту» — «Маритиму». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 10 июня 2020 года

В среду, 10 июня, в 26-м туре Примейра Лиги «Порту» будет принимать «Маритиму». Поединок начнется в 23:30 мск. Прогноз на «Порту» — «Маритиму».

«Порту»

«Порту» идет вторым в турнирной таблице Примейры с 60 очками, по дополнительным показателям уступая «Бенфике».

На счету «драконов» 19 побед, три ничьи и всего три поражения в 25 сыгранных турах.

При этом «Порту» ушел на карантин не в лучшем настроении, поскольку вылетел из Лиги Европы после двух матчей с «Байером» (1:2 и 1:3), а также сыграл вничью с «Риу Аве» (1:1) в национальном первенстве.

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Зато в Кубке Португалии команда Сержиу Консейсау вышла в финал, победив «Академико Визеу» (1:1 и 3:0).

Карантин сказался на команде. «Порту» встречался с «Фамаликаном» на выезде и уступил новичку элитного дивизиона — 1:2. При этом сопернику надо отдать должное — «Фамаликан» сейчас демонстрирует блестящие результаты.

«Маритиму»

По результатам нынешний сезон для «Маритиму» практически такой же, как и прошлый. Если в том году команда заняла 12 место, то сейчас клуб идет на 15-й строчке. У него 25 набранных очков.

Отметим, что три последних тура до карантина коллектив проиграл, так что на паузу команда ушла на минорной ноте.

Серия началась с поражения от «Белененсеш» со счетом 0:1. Позже коллектив проиграл «Браге» 1:2 и уступил «Морейренси» 0:2.

После возобновления сезона «Маритиму» сумел прервать эту серию ничейным поединком дома против «Сетубала» — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Порту» — 1.16, победа «Маритиму» — 7.00, ничья — 19.5.

Прошлый матч команды провели в октябре и сыграли вничью — 1:1. «Драконы» сейчас находятся не в лучшей форме, но отступать некуда — чемпионская гонка в самом разгаре. Тем не менее, велика вероятность, что «Порту» выжмет минимальную победу, на разгром рассчитывать не стоит.

Предлагаем поставить на победу «Маритиму» с форой +2 гола за 1.87. 0