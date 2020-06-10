«Партизан» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Кубка Сербии по футболу 10 июня 2020 года

10 июня в полуфинале Кубка Сербии на стадионе «Партизан» одноименная команда сыграет в белградском дерби с «Црвеной Звездой». Стартовый свисток будет дан в 21:00 по Москве. Прогноз на «Партизан» — «Црвена Звезда».

«Партизан»

До полуфинальной стадии кубкового розыгрыша «Партизан» преодолел три этапа. На первых двух стадиях «гробари» не имели проблем, держав две разгромные победы — 6:0 и 4:0.

В четвертьфинале «черно-белым» противостоял середняк Суперлиги — «Радник Сурдулица», которого удалось одолеть на его арене со счетом 2:1.

В турнирной таблице подопечные Саво Милошевича за два тура до конца первенства идут вторыми, ведя заочную борьбу с «Войводиной» за серебряные награды, имея преимущество в два балла перед конкурентом.

В своей последней проведенной игре «Партизан» в рамках чемпионата Сербии в Суботице уступил местному «Спартаку» (2:3), тем самым прервав свою 6-матчевую победную и 13-матчевую беспроигрышную серию в официальных поединках.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» также преодолела три раунда кубкового соревнования. В первом раунде белградцы победили разгромно у представителя низшей лиги — 8:0.

Затем «красно-белые» побеждали только минимально. В 1/8 они дома сломили сопротивление «Мацвы» Сабац (1:0), а в четвертьфинале одолели в гостях «Инджию» со счетом 2:1.

Дружина Деяна Станковича досрочно выиграла золотые медали сербского первенства, став недосягаемой после победы в первой посткарантинной игре на выезде над «Радом» (5:0).

На данный момент у «Црвены Звезды» 6-матчевая победная серия и 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

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В текущем чемпионате «Партизан» на своей арене одолел «Црвену Звезду» (2:0), а в гостях сыграл 0:0. В минувшем кубковом розыгрыше «партизаны» в финале одолели «звездашей» -1:0.

Прогноз на «Партизан» — «Црвена Звезда»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Партизана» предлагают — 2.40.

На викторию «Црвены Звезды» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.35.

Проход: «Партизана» — 1.74; «Црвены Звезды» — 2.02.

Поединки двух непримиримых соперников всегда проходят в упорной борьбе, и за последние десять очных противостояний только дважды сыграли на тотал «больше». Вполне возможно, что и данная встреча будет «низовой». 0