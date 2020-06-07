ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тренировочное поле в ШвецииИзнурительная предсезонка. В Швеции готовятся к сезону почти шесть месяцев Сергей СемакОт теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона АПЛ вернется 17 июняОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ
  • 06:46
    • Модрич рассказал о конфликте Роналду и Моуринью
  • 00:48
    • Гинер примет решение о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
  • 23:57
    • В «Краснодаре» сменился главный тренер
  • 23:26
    • Менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Фрайбургу»
  • 22:59
    • «Санта Клара» вырвала победу у «Браги»
  • 22:47
    • Известны даты четвертьфинальных матчей Кубка Англии
  • 22:22
    • Милан Бадель близок к переходу в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Чем запомнится встреча в Праге?

    «Славия» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чешской Первой лиги 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Славия Прага
    Прогноз и ставки на «Славия» — «Виктория» Пльзень
    Ян Боржил
    В 28 туре чемпионата Чехии «Славия» будет принимать «Викторию» Пльзень. Игра пройдет на «Синобо Стэдиум» 7 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Славия» — «Виктория» Пльзень.
    ×
    Футбол. Чехия. Высшая лига 07 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Славия»

    Столичный клуб является лидером чемпионата по набранным очкам. Сейчас в активе этой команды имеется 67 баллов. «Викторию» Пльзень, идущую второй, она опережает на 8 очков.

    До приостановки сезона подопечные Йиндржиха Трпишовского выиграли лишь в одном матче из четырех последних. Это была встреча со «Слезски Опава» (2:0).

    До победы 22 февраля «Славия» потерпела поражение от «Богемианс 1905» (0:1), а после — от «Словацко» (0:2). 8 марта красно-белые заработали 1 очко в противостоянии со «Спартой» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Выйдя из карантина, пражский клуб провел три победные встречи. Сперва «Славия» одержала верх над «Младой» Болеслав (1:0), а в следующих турах она разбила «Яблонец» (5:0) и скромно разобралась с «Пршибрамом» (1:0).

    «Виктория» Пльзень

    В ходе 27 поединков чемпионата Чехии представители Пльзени набрали 59 пунктов и заняли вторую позицию в турнирной таблице. Чтобы догнать лидеров, им необходимо отыграть разницу в 8 очков.

    В 2020-м году «Виктория» Пльзень идет без поражений. До карантина коллектив Адриана Гули в Первой лиге одолел «Слезски Опава» (3:0), «Пршибрам» (4:0) и «Яблонец» (2:1).

  • «Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле Месси
  • Экс-игрок сборной Англии считает аргентинца величайшим футболистом всех времен
  • 31/05/2020

    • Затем в начале марта «Викторка» прошла «Младу» Болеслав в Кубке страны (4:2). 7 марта эта команда с минимальным преимуществом победила «Ческе-Будеевице» (1:0).

    По завершении паузы «Виктория» Пльзень на выезде расправилась со «Спартой» (2:1), после чего она опозорила «Младу» Болеслав (7:1). 3 июня подопечные Гули всухую переиграли «Баник Острава» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Славии» в данном поединке букмекеры предлагают поставить за 2.17. На ничью они выставили коэффициент 3.50, а на победу «Виктории» Пльзень — 3.25.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    На данном этапе чемпионата обе команды находятся в хороших кондициях. В личной встрече «Виктория» попытается отобрать очки у лидеров, однако «Спарта» не позволит гостям разыграться.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал 2 или 3 гола с коэффициентом 2.08. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ян — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арминия — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Веен — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Легион Таллинн — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ислочь — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фортуна — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Десна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Заглембе — Лех Познань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне
  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
    • 02:48 31/05/2020     АПЛ вернется 17 июня
  • От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ
    • 16:13 04/06/2020     Тимо Вернер
  • Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место
    • 13:00 02/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Славия» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чешской Первой лиги 7 июня 2020 года. Прогноз на «Славия» — «Виктория» Пльзень. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
    Тоже интересно
    «Милан» — «Бавария». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол От напряга в Мюнхене к невозмутимости в Милане. О матче между «Миланом» и «Баварией» на «Сан-Сиро» в 2006-мВспомним выдающийся матч великого «Милана» Анчелотти, в котором его ребята разнесли «немецкую машину» Вчера в 18:020
  • 08:23
    • Сульшер поделился ожиданиями от возобновления АПЛ
  • 08:07
    • Названа дата открытия трансферного окна во Франции
  • 07:52
    • «Фламенго» продлил контракт с главным тренером
    «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионство Футбол Возвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионствоВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Португалии по футболу 03/06/2020 в 21:060
  • Экспресс дня

  • «Бавария» еще ближе станет к золотым наградам?
  • 2.55
    •
  • 07:35
    • «Брешиа» расторгла контракт с Балотелли
  • 07:16
    • Кроос хочет завершить свою карьеру в «Реале»
  • 07:01
    • Семин начал выпускать спортивную одежду
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона 03/06/2020 в 21:460
  • 22:04
    • «Барселона» начнет переговоры с Месси о новом контракте в июне
  • 21:43
    • Шевченко продлит контракт со сборной Украины
  • 20:36
    • «Зенит» предложит Жиркову новый контракт
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие