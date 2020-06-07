«Славия» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чешской Первой лиги 7 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Чехии «Славия» будет принимать «Викторию» Пльзень. Игра пройдет на «Синобо Стэдиум» 7 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Славия» — «Виктория» Пльзень.

«Славия»

Столичный клуб является лидером чемпионата по набранным очкам. Сейчас в активе этой команды имеется 67 баллов. «Викторию» Пльзень, идущую второй, она опережает на 8 очков.

До приостановки сезона подопечные Йиндржиха Трпишовского выиграли лишь в одном матче из четырех последних. Это была встреча со «Слезски Опава» (2:0).

До победы 22 февраля «Славия» потерпела поражение от «Богемианс 1905» (0:1), а после — от «Словацко» (0:2). 8 марта красно-белые заработали 1 очко в противостоянии со «Спартой» (1:1).

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Выйдя из карантина, пражский клуб провел три победные встречи. Сперва «Славия» одержала верх над «Младой» Болеслав (1:0), а в следующих турах она разбила «Яблонец» (5:0) и скромно разобралась с «Пршибрамом» (1:0).

«Виктория» Пльзень

В ходе 27 поединков чемпионата Чехии представители Пльзени набрали 59 пунктов и заняли вторую позицию в турнирной таблице. Чтобы догнать лидеров, им необходимо отыграть разницу в 8 очков.

В 2020-м году «Виктория» Пльзень идет без поражений. До карантина коллектив Адриана Гули в Первой лиге одолел «Слезски Опава» (3:0), «Пршибрам» (4:0) и «Яблонец» (2:1).

Затем в начале марта «Викторка» прошла «Младу» Болеслав в Кубке страны (4:2). 7 марта эта команда с минимальным преимуществом победила «Ческе-Будеевице» (1:0).

По завершении паузы «Виктория» Пльзень на выезде расправилась со «Спартой» (2:1), после чего она опозорила «Младу» Болеслав (7:1). 3 июня подопечные Гули всухую переиграли «Баник Острава» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Славии» в данном поединке букмекеры предлагают поставить за 2.17. На ничью они выставили коэффициент 3.50, а на победу «Виктории» Пльзень — 3.25.

На данном этапе чемпионата обе команды находятся в хороших кондициях. В личной встрече «Виктория» попытается отобрать очки у лидеров, однако «Спарта» не позволит гостям разыграться.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал 2 или 3 гола с коэффициентом 2.08. 0