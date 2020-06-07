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    «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» порадуют голами

    «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Высшей лиги 7 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ»
    Юрий Вернидуб
    В матче 12 тура белорусской Высшей лиги состоится поединок между «Шахтером» из Солигорска и «Энергетиком-БГУ». Начало встречи в 20:00 по мск. Матч проведут на стадионе «Строитель». Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Июня 2020 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
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    «Шахтер» Солигорск

    Солигорский «Шахтер» занимает четвертое место и и очень близко находится к зоне еврокубков. С «Торпедо-БелАЗом» у команды одинаковое количество баллов — 21. От «Энергетика-БГУ» коллектив отстает на один пункт, так что в случае победы хозяева могут рассчитывать на попадание в топ-3.

    «Горняки» не проигрывали в последних пяти матчах первенства, выиграл в четырех из них. Сейчас команда идет на «сухой» 3-матчевой серии побед.

    «Шахтер» разгромил «Белшину» 4:0, обыграл дома «Славию» 2:0 и в прошлом туре обыграл минское «Динамо» со счетом 0:1.

    Клуб имеет все 3 пропущенных мяча в 11 турах нынешнего сезона. Это лучший показатель на данный момент.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетик-БГУ» идет на второй строчке. Коллектив отстает от БАТЭ на 3 балла. Гостям нужно больше больше думать о сохранении нынешней позиции в таблице.

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    • Клуб тоже не проигрывает уже 5 матчей, однако в прошлом туре «энергетики» прервали свою 4-матчевую победную серию ничьей с «Витебском» (3:3).

    До этого были победы над «Ислочью», «Динамо» Брестом и «Слуцком» с одинаковым счетом 2:1. Также отметим выездные 0:2 со «Смолевичами».

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате у «Энергетика» на одну победу больше, чем у соперника. Из 11 встреч команда выиграла семь.

    Прогноз и ставки

    Обе команды выдали неплохую серию перед этой встречей. Так что определить, кто победит, довольно тяжело.

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    При этом, по мнению букмекеров, должен выиграть «Шахтер». На его победу дают 1.48, тогда как на победу гостей предлагают 6.80.

    Наш вариант для ставки — тотал больше 2.5. Соперники выдали два результативных матча за прошлый год — победа гостей 3:4 и победа хозяев 1:2. 0

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