«Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Высшей лиги 7 июня 2020 года

В матче 12 тура белорусской Высшей лиги состоится поединок между «Шахтером» из Солигорска и «Энергетиком-БГУ». Начало встречи в 20:00 по мск. Матч проведут на стадионе «Строитель». Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ».

«Шахтер» Солигорск

Солигорский «Шахтер» занимает четвертое место и и очень близко находится к зоне еврокубков. С «Торпедо-БелАЗом» у команды одинаковое количество баллов — 21. От «Энергетика-БГУ» коллектив отстает на один пункт, так что в случае победы хозяева могут рассчитывать на попадание в топ-3.

«Горняки» не проигрывали в последних пяти матчах первенства, выиграл в четырех из них. Сейчас команда идет на «сухой» 3-матчевой серии побед.

«Шахтер» разгромил «Белшину» 4:0, обыграл дома «Славию» 2:0 и в прошлом туре обыграл минское «Динамо» со счетом 0:1.

Клуб имеет все 3 пропущенных мяча в 11 турах нынешнего сезона. Это лучший показатель на данный момент.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» идет на второй строчке. Коллектив отстает от БАТЭ на 3 балла. Гостям нужно больше больше думать о сохранении нынешней позиции в таблице.

Клуб тоже не проигрывает уже 5 матчей, однако в прошлом туре «энергетики» прервали свою 4-матчевую победную серию ничьей с «Витебском» (3:3).

До этого были победы над «Ислочью», «Динамо» Брестом и «Слуцком» с одинаковым счетом 2:1. Также отметим выездные 0:2 со «Смолевичами».

Все прогнозы на футбол

В чемпионате у «Энергетика» на одну победу больше, чем у соперника. Из 11 встреч команда выиграла семь.

Прогноз и ставки

Обе команды выдали неплохую серию перед этой встречей. Так что определить, кто победит, довольно тяжело.

При этом, по мнению букмекеров, должен выиграть «Шахтер». На его победу дают 1.48, тогда как на победу гостей предлагают 6.80.

Наш вариант для ставки — тотал больше 2.5. Соперники выдали два результативных матча за прошлый год — победа гостей 3:4 и победа хозяев 1:2. 0