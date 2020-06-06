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    Докажет ли «Рух», что он в лучшей форме?

    «Ислочь» — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Рух» Брест
    Егор Богомольский
    6 июня состоится поединок 12 тура Высшей лиги Белоруссии, в котором «Ислочь» примет «Рух» Брест. Начало встречи в 16:00 по мск. Прогноз на «Ислочь» — «Рух» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Июня 2020 года
    Ислочь
  • Минск
    •  Ислочь 16:00 Рух Брест Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.45
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    «Ислочь»

    «Ислочь» проиграла в трех матчах турнира подряд. Команда опустилась на 7 место в таблице. Сейчас у нее 15 очков.

    «Волки» дважды уступили с минимальным счетом, проиграв БАТЭ и минскому «Динамо». Также было поражение со счетом 1:2 от «Энергетика-БГУ».

    «Серо-синие» являются единственным коллективом Высшей лиги, который еще ни разу не играл в этом сезона вничью. Помимо этого у команды 5 побед и 6 поражений.

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    «Ислочь» проиграла 4 из 5 последних матчей чемпионата. Но в четырех играх подряд с участием хозяев забивалось не более трех мячей.

    «Рух» Брест

    «Рух» не проигрывал 7 поединков до поражения в 11 туре. Там команда разгромно уступила брестскому «Динамо» со счетом 1:4.

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    • 23 мая коллектив расписал мировую со «Слуцком» (1:1), а 17 мая была нулевая со «Смолевичами». В начале месяца гости сыграли вничью с «Городеей» (1:1) и выиграли на выезде у «Немана» (2:4).

    «Рух» занимает 9 место, имея 14 очков в активе. Большая часть результатов — это ничья. Их в этом сезоне у представителей Бреста уже 5, но также есть 3 победы и 3 поражения.

    Прогноз и ставки

    Май команды провели одинаково в плане побед, поскольку за месяц оба коллектива по разу набрали 3 очка. Но вот в целом по этому отрезку результаты лучше у «Руха», который больше играл вничью, чем проигрывал.

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    Отсюда и коэффициенты — 3.75 против 2.23. Ничья в этом случае оценивается коэффициентом 2.95.

    Мы предлагаем поставить на то, что «Рух» выиграет с отрывом в один мяч или будет ничья. 0

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