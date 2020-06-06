«МОЛ Види» — «Кишварда». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Португалии 6 июня 2020 года

В 27-м туре венгерского чемпионата «МОЛ Види» будет принимать «Кишварду». Матч пройдет 6 июня. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «МОЛ Види» — «Кишварда».

«МОЛ Види»

«МОЛ Види» по итогам 26 туров занимает второе место в чемпионате Венгрии. В активе команды 51 очко, что на девять меньше, чем лидер «Ференцварош».

Клуб не знает поражений восемь матчей во всех турнирах и товарищеских встречах. Тем не менее, последняя победа в официальных матчах была до карантина.

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После карантина в венгерском первенстве состоялись три матча. Коллектив довольствовался ничьими, поэтому еще больше отстал от лидера.

«Кишварда»

После 26 поединков «Кишварда» идет на седьмой строчке с 34 баллами. Команда на пять пунктов оторвалась от 11-й позиции.

После карантина коллектив выиграл в двух поединках кряду. Тем не менее, только один из этих матчей имел официальный характер.

Сперва в товарищеской встрече клуб разгромил «Диошдьёр» (3:0) на выезде. В первом после возобновления чемпионата туре он победил «Уйпешт» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «МОЛ Види» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0