«МОЛ Види» — «Кишварда». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Португалии 6 июня 2020 года

«МОЛ Види»
«МОЛ Види» по итогам 26 туров занимает второе место в чемпионате Венгрии. В активе команды 51 очко, что на девять меньше, чем лидер «Ференцварош».
Клуб не знает поражений восемь матчей во всех турнирах и товарищеских встречах. Тем не менее, последняя победа в официальных матчах была до карантина.
После карантина в венгерском первенстве состоялись три матча. Коллектив довольствовался ничьими, поэтому еще больше отстал от лидера.
«Кишварда»
После 26 поединков «Кишварда» идет на седьмой строчке с 34 баллами. Команда на пять пунктов оторвалась от 11-й позиции.
После карантина коллектив выиграл в двух поединках кряду. Тем не менее, только один из этих матчей имел официальный характер.
Сперва в товарищеской встрече клуб разгромил «Диошдьёр» (3:0) на выезде. В первом после возобновления чемпионата туре он победил «Уйпешт» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 4,20.
Рекомендуем ставить на то, что «МОЛ Види» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0